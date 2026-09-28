Những 'thần y' thầm lặng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20
Phía sau thành tích thi đấu và những tấm huy chương của các vận động viên Việt Nam tại đấu trường châu lục ASIAD 20 là sự hy sinh, cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ 10 bác sĩ, y tá và chuyên gia phục hồi chức năng với công tác chăm sóc y tế, kiểm soát doping và hỗ trợ điều trị chấn thương được chuẩn bị kỹ lưỡng, trực chiến 24/24 giờ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/nhung-than-y-tham-lang-cua-doan-the-thao-viet-nam-tai-asiad-20-269497.html