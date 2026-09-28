Nhà vô địch Olympic 2024 khóc nấc vì xếp sau Thu Vinh

Yang không thể kìm nước mắt sau bài thi sáng 28/9. Ảnh: Bùi Lượng.

Yang Ji-in khóc nghẹn sau khi không thể giành vé vào vòng chung kết ở trường bắn Aichi, Nhật Bản. Vận động viên 23 tuổi kết thúc phần thi với tổng điểm 575 và chỉ có 27 lần bắn trúng hồng tâm, kém top 8, nhóm có suất vào trận tranh huy chương tới 5 điểm. Yang kém Trịnh Thu Vinh, đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất (top 3), 10 điểm. Tay súng 26 tuổi có 22 lần bắn trúng vòng 10.

Đại diện tiếp theo của Việt Nam là Nguyễn Thùy Trang xếp thứ 12 với 578 điểm và 20 lần bắn trúng hồng tâm. 569 điểm và 14 lần bắn trúng vòng 10 là thành tích của Nguyễn Thùy Dung, người xếp thứ 28. Thu Vinh là vận động viên Việt Nam duy nhất góp mặt ở chung kết. Số điểm sau ba loạt bắn chậm sáng 27/9 của tay súng quê Thanh Hóa lần lượt là 95, 99, 97. Ở cả ba lượt bắn nhanh một ngày sau, Thu Vinh đều đạt 98 điểm.

Yang ăn mừng cùng huy chương vàng Olympic 2024. Ảnh: Reuters.

Còn với Yang, việc không qua nổi vòng loại là thành tích đáng quên và dưới kỳ vọng của cô. Người hâm mộ Hàn Quốc mong đợi nhiều hơn khi Yang từng đoạt huy chương vàng nội dung này tại Thế vận hội cách đây hai năm. Cũng trong năm 2024, tay súng tới từ xứ sở kim chi còn nhận giải vận động viên của năm từ Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF).

Đây cũng là nội dung sở trường của Yang. Ở ASIAD 19, vận động viên sinh năm 2003 giành hai huy chương đồng cả cá nhân lẫn đồng đội. Ngoài ra, Yang từng nhận 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng tại giải vô địch thế giới, giải vô địch châu Á ở nhiều nội dung.