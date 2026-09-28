Indonesia tái ngộ Malaysia: Quyết không lặp lại ác mộng 7 năm trước

Ngày 5/9/2019, Indonesia từng nhận thất bại 2-3 trước Malaysia tại SUGBK trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Đó là trận đấu mà đội chủ nhà hai lần vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp của Beto Goncalves ở các phút 12 và 39, nhưng Malaysia đã ngược dòng với ba bàn thắng của Mohamadou Sumareh (37', 90') và Syafiq Ahmad (66').

Thất bại ấy càng cay đắng khi Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào hành trình vòng loại World Cup 2022.

Đội Garuda khi đó vừa được dẫn dắt bởi HLV Simon McMenemy, nhưng không thể bảo vệ lợi thế trên sân nhà trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Indonesia muốn trả món nợ 7 năm trước. Ảnh: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Đây cũng là lần gần nhất Indonesia và Malaysia chạm trán nhau tại SUGBK. Vì thế, trận đấu năm 2019 trở thành một ký ức khó quên đối với người hâm mộ Indonesia.

Bảy năm sau, hai đội trở lại SUGBK với diện mạo hoàn toàn khác. Indonesia hiện sở hữu lực lượng được đánh giá cao, với nhiều lựa chọn ở các vị trí và sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Malaysia cũng mang đến một đội hình đáng chú ý, hứa hẹn tạo nên một cuộc đối đầu quyết liệt.

John Herdman yêu cầu Indonesia kiểm soát cảm xúc

Với tính chất đặc biệt của cuộc đối đầu, HLV trưởng Indonesia John Herdman hiểu rằng sức ép dành cho các cầu thủ sẽ rất lớn.

Nhà cầm quân người Anh cho biết ông đã nhận được nhiều thông tin về lịch sử đối đầu với Malaysia từ chính các tuyển thủ Indonesia.

Herdman muốn các học trò tận hưởng bầu không khí của trận đấu nhưng không để cảm xúc lấn át khả năng thi đấu.

Một số cầu thủ Indonesia sinh ra và lớn lên tại đất nước này chắc chắn hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đối đầu với Malaysia.

Tuy nhiên, Herdman nhấn mạnh các cầu thủ cần tôn trọng khoảnh khắc đặc biệt nhưng vẫn phải duy trì sự tập trung và thi đấu với quyết tâm cao nhất.

John Herdman. Ảnh: KOMPAS.com/Pratama Yudha

Herdman cũng nhắn nhủ các học trò phải giữ bình tĩnh trong suốt trận đấu. Theo ông, Indonesia cần kiểm soát cảm xúc, tránh bị cuốn vào những màn tranh chấp hoặc khiêu khích không cần thiết.

Đây được xem là yếu tố quan trọng với Indonesia trong một trận đấu có tính chất quan trọng. Khi sức ép từ khán đài SUGBK và lịch sử đối đầu đều rất lớn, khả năng duy trì sự tỉnh táo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách Indonesia kiểm soát thế trận.

Sau 7 năm, Indonesia có cơ hội viết lại câu chuyện tại Bung Karno. Nhưng thay vì chỉ nhìn về thất bại năm 2019, Indonesia sẽ phải tập trung vào hiện tại và biến lợi thế sân nhà thành động lực trong cuộc đối đầu được chờ đợi với Malaysia.

Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 28/9/2026.