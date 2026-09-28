Puripol Boonson - Usain Bolt của điền kinh Đông Nam Á

Sự bứt phá ngoạn mục

Vòng loại 100m nam môn điền kinh tại ASIAD 20, Puripol Boonson trong khoảnh khắc gần chạm vạch đích đã khẽ ngoái lại nhìn các đối thủ phía sau. Dù chủ động không bung hết sức, anh vẫn đạt thành tích 9,95 giây.

Puripol Boonson chiến thắng ở cự ly 100m nam môn điền kinh ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Hình ảnh trên của Puripol Boonson khiến người hâm mộ điền kinh liên tưởng đến huyền thoại Usain Bolt – người đang nắm giữ kỷ lục là người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh (9,58 giây). Tại Olympic Rio 2016, Usain Bolt đã có khoảnh khắc để đời khi ngoái lại nhìn đối thủ trước khi về đích, tạo nên một bức ảnh biểu tượng cho thấy đẳng cấp vượt trội và sự thảnh thơi kỳ lạ của "Tia chớp" người Jamaica so với phần còn lại. Chưa hết, sau mỗi lần chiến thắng ở vạch đích, Puripol Boonson ăn mừng theo phong cách giương cung bắn tên, hệt với huyền thoại Usain Bolt.

Puripol Boonson đương nhiên chưa thể so sánh với Usain Bolt ở cùng độ tuổi, nhưng sự bứt phá ngoạn mục của tài năng trẻ Thái Lan cho thấy những phẩm chất hiếm có. Sau khi thống trị các cự ly 100m, 200m ở Đông Nam Á, giành huy chương bạc ở ASIAD 19 năm 2023, Puripol Boonson bước đến ASIAD 20 với sự tự tin cao độ.

Sau vòng loại 100m có vẻ nhàn hạ, Puripol Boonson đạt thành tích 9,91 giây ở bán kết, phá kỷ lục ASIAD (kỷ lục cũ là 9,92 giây do Su Bingtian thiết lập). Không lâu sau trên đường chạy chung kết, Puripol Boonson dù khởi đầu không thật sự tốt nhưng đã bứt phá mạnh mẽ, bỏ xa các đối thủ để về nhất với thời gian 9,90 giây, phá kỷ lục ASIAD của chính mình.

Tại nội dung 200m nam ASIAD 20 diễn ra tối 27-9, Puripol Boonson tiếp tục không có đối thủ. Ở vòng loại, anh đạt thông số 20,10 giây, phá kỷ lục ASIAD. Trên đường chạy chung kết, Puripol Boonson tiếp tục đạt cột mốc ấn tượng khi giành huy chương vàng với thời gian 19,88 giây, phá kỷ lục ASIAD của chính mình, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á của Xie Zhenye (Trung Quốc).

Sau khi trở thành “Vua tốc độ” châu Á, mục tiêu tiếp theo của Puripol Boonson tất nhiên sẽ là một tấm huy chương Olympic.

Puripol Boonson ở đâu trên bản đồ tốc độ thế giới?

Xét thành tích năm 2026, 9,90 giây ở cự ly 100m vẫn là một khoảng cách đáng kể so với những siêu sao như Noah Lyles (9,79 giây) hay Oblique Seville (9,82 giây). Màn nước rút lịch sử tại Nagoya mới chỉ giúp Puripol Boonson đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng những vận động viên chạy 100m nhanh nhất thế giới năm nay, cùng thành tích với 4 người khác.

Trong khi đó ở nội dung 200m nam, thành tích 19,88 giây giúp Puripol Boonson nằm trong tốp 11 thế giới, nhưng vẫn còn kém xa so với thành tích của các vận động viên tốp đầu, như: Kenny Bednarek (19,52 giây), Jaiden Reid (19,63 giây), Gout Gout (19,67 giây), Sinesipho Dambile (19,74 giây)…

Puripol Boonson cân bằng kỷ lục châu Á ở cự ly 200m nam. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Điều đó có nghĩa nếu muốn bước vào chung kết Olympic hay cạnh tranh huy chương, Puripol Boonson sẽ cần một ngày thi đấu gần như hoàn hảo đồng thời phải vượt qua được các vận động viên tốp đầu. Dù sao, với thành tích giành HCV 100m và 200m ở ASIAD 20, Puripol Boonson được xem là báu vật của điền kinh Đông Nam Á.

Ở tuổi 20, Puripol Boonson đương nhiên vẫn chưa bước vào giai đoạn đỉnh cao của một vận động viên chạy nước rút, vốn thường rơi vào khoảng 24 đến 27 tuổi. Bởi vậy, mục tiêu cải thiện thông số ở nội dung 100m nam và 200m của vận động viên Thái Lan vẫn còn rộng mở phía trước. Từ giờ đến Olympic 2028 vẫn còn nhiều thời gian để Puripol Boonson tiếp tục rèn luyện, cải thiện thành tích, bởi 100m hay 200m là nội dung khắc nghiệt, nơi 0,01 giây cũng có thể quyết định ngôi vô địch như tại Olympic Paris 2024.

Đằng sau sự cải thiện thành tích 0,01 giây hay những phần trăm giây ấy trên cự ly 100m hay 200m là hàng nghìn giờ tập luyện, những giọt mồ hôi, những lần đẩy cơ thể đến giới hạn và cả những đánh đổi mà người ngoài đường chạy khó có thể nhìn thấy. Puripol Boonson đang có sự tự tin và cơ hội để nâng tầm điền kinh Đông Nam Á ở cự ly mà những vận động viên gốc Phi lâu nay luôn thể hiện sự vượt trội.