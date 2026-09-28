Đội hình ĐT Thái Lan hiện tại đã thay đổi thế nào so với ASEAN Cup 2026?

ĐT Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với khởi đầu thuận lợi khi thắng ĐT Pakistan 4-0. Tuy nhiên, trận đấu này cũng cho thấy HLV Anthony Hudson đã có những tính toán riêng cho màn đối đầu với ĐT Việt Nam vào ngày 29/9 tới đây.

Chanathip không thi đấu một phút nào trước ĐT Pakistan. Sau trận, HLV Hudson xác nhận tiền vệ này được giữ sức cho cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. Một số trụ cột khác như Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson cũng chỉ được sử dụng từ hiệp hai. Điều đó cho thấy trận đấu với ĐT Việt Nam được ĐT Thái Lan xác định là tâm điểm của lượt trận thứ hai bảng B.

Người hâm mộ mong sự trở lại của Hoàng Đức trong trận ĐT Thái Lan tái đấu với ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chanathip trở lại và hướng sự chú ý về ĐT Việt Nam

Chanathip là sự khác biệt lớn nhất của Thái Lan so với đội hình từng tham dự ASEAN Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 1993 không góp mặt ở giải đấu mà ĐT Thái Lan để thua ĐT Việt Nam trong trận Chung kết. Lần này, anh trở lại với vai trò đội trưởng và ngay lập tức được HLV Hudson dành sự chuẩn bị đặc biệt.

Trước trận gặp ĐT Việt Nam, Chanathip thừa nhận đây sẽ là một thử thách khó khăn nhưng cho biết toàn đội đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ cuộc đối đầu. Anh đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong việc truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ của đội tuyển.

Tiền vệ Chanathip là nhân tố quan trọng của ĐT Thái Lan trước cuộc chạm trán với ĐT Việt Nam. (Ảnh: Liên đoàn bóng đá Thái Lan)

Đây không phải lần đầu Chanathip nhắc đến ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup. Trước đó, khi ĐT Thái Lan chuẩn bị bước vào giải đấu, anh từng thể hiện quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam và đặt mục tiêu vô địch cùng đội tuyển.

Sự trở lại của Chanathip vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một sự bổ sung về chuyên môn. Đây là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình Thái Lan và từng nhiều lần đối đầu Việt Nam ở các giải đấu khu vực.

ĐT Thái Lan có thêm nhiều gương mặt mới

So với đội hình dự ASEAN Cup 2026, danh sách 23 cầu thủ hiện tại của ĐT Thái Lan là sự kết hợp giữa những người từng dự giải trước và các cầu thủ được triệu tập trở lại.

Cụ thể, ĐT Thái Lan hiện chỉ còn 9 cầu thủ từng dự ASEAN Cup 2026. Trong đó có những cái tên như Manuel Bihr, Seksan Ratree và Kakana Khamyok... Bên cạnh Chanathip, những sự trở lại đáng chú ý còn có Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee và Kritsada Kaman.

Đáng chú ý, hàng công có thêm Supachai và Jude Soonsup-Bell bên cạnh Teerasak Poeiphimai. Teerasak từng ghi 4 bàn tại ASEAN Cup 2026 và tiếp tục được kỳ vọng trên hàng công ĐT Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, ĐT Thái Lan không có Theerathon Bunmathan trong danh sách chính thức. Tiền vệ Thanawat Suengchitthawon và tiền đạo Suphanat Mueanta cũng vắng mặt vì chấn thương.

Như vậy, ĐT Thái Lan không hoàn toàn thay đổi bộ khung sau thất bại trước ĐT Việt Nam. Đội bóng này vẫn giữ lại một số cầu thủ từng góp mặt ở ASEAN Cup, nhưng bổ sung thêm nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm và đáng chú ý.

Sau thất bại 4-2 trước ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, “voi chiến” vì thế bước vào màn tái đấu với một diện mạo khác. Còn với Chanathip, trận đấu ngày 29/9 cũng là lần đầu anh trở lại đội tuyển trong một cuộc đối đầu ĐT Việt Nam kể từ khi bỏ lỡ giải đấu khu vực vừa qua.

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia), trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Cả hai đội hiện tại đều có 3 điểm sau trận ra quân.