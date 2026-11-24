SHB Đà Nẵng (áo sẫm) trong trận thua Ninh Bình FC 0-1.

Dẫu vậy, đặt lên bàn cân chuyên môn, kết quả ở vòng 8 mới phản ánh trạng thái "chưa" đổi vận ở thời điểm xuất phát, chứ chưa thể vội kết luận là "không". Trên thực tế, một trận ra mắt, nhất là khi diễn ra trong bối cảnh gấp gáp và đối diện với các đối thủ có chiều sâu hoặc phong độ cao, hiếm khi đủ để lột xác toàn diện một tập thể.

Trước trận đấu trên sân Thiên Trường, Hải Phòng FC gây bất ngờ với danh sách đăng ký. Thay vì cái tên Dylan Kerr, Lee Gi Nam vốn phụ trách thể lực và bất ngờ đứng tên ở vị trí cao nhất trên danh sách. Có thể hiểu, đây là biện pháp thủ tục, thực tế ai cũng hiểu Hải Phòng FC áp dụng "trí tuệ tập thể" của 3 cái tên Dylan Kerr- Lee Gi Nam- Đặng Văn Thành. Nên vậy, thất bại trong bối cảnh chơi thiếu người từ phút 20 không thể dồn hết cho người "đứng mũi chịu sào" Lee Gi Nam.

Với Thể Công Viettel, một đội bóng có bề dày truyền thống và tiềm lực tài chính vững vàng, nhưng lại thiếu ổn định liên tục ở ghế thuyền trưởng và bị "bào mòn" bởi những cái tên tinh túy nhất, trận hòa 0-0 với đội duy nhất bất bại SLNA chưa phải là thảm họa. HLV Popov đầy cá tính từng bất lực trong việc giải tỏa sức ép tâm lý của đội bóng áo lính, thì người kế nhiệm Almeida De Azevedo Silva Guilherme cũng chưa thể ngày một ngày hai làm được. Bài toán lớn nhất lúc này ở Thể Công Viettel là sự gắn kết trong nhịp triển khai tấn công và tâm lý thi đấu khi bị dồn ép kỳ vọng chiến thắng.

Tại SHB Đà Nẵng, dù từng được mệnh danh là "bộ não chiến lược" của HLV Park Hang-seo và được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng sông Hàn lột xác, song HLV Lee Young- jin đâu có đủ quỹ thời gian để hiện thực hóa mong đợi của ban lãnh đạo CLB. Khởi động ngắn ngày ngay sau chuỗi kết quả bất lợi, gặp đối thủ mạnh và có tổ chức tốt như Ninh Bình FC, việc đội bóng sông Hàn có thời điểm kiểm soát bóng nhỉnh hơn và chơi đầy nỗ lực đã là tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là biến hóa hơn về lối chơi.

Có lẽ, những nhà tuyển trạch ở các CLB chờ đợi điều này hơn là đánh cược vào việc "thay tướng đổi vận" tức thời. Đó là không chỉ là một cú hích cảm xúc nhất thời, mà là sự định hình rõ ràng hơn về lối chơi. Với Hải Phòng FC, bài toán nằm ở việc kết hợp nền tảng thể lực, sự máu lửa vốn có với cách tổ chức phòng ngự , chuyển trạng thái chặt chẽ hơn. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng, sự kỳ vọng nằm ở khả năng nâng cấp sự kỷ luật, cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội và giữ được cái đầu lạnh trong những thời điểm then chốt của trận đấu. Còn tại Thể Công Viettel, dấu hỏi lớn nhất nằm ở việc tái lập sự mạch lạc trong lối chơi và bản lĩnh vượt qua giai đoạn khủng hoảng niềm tin.

Nhìn rộng ra lịch sử V.League, thay tướng chưa bao giờ là "cây đũa thần" có tác dụng ngay lập tức, nhưng cũng chưa từng khép lại mọi cánh cửa. Có những cuộc đổi ngôi từng mở ra bước ngoặt lớn cho cả một chu kỳ phát triển, nhưng cũng có những tập thể thay đổi liên tục mà vẫn loay hoay tìm sự ổn định. Trong môi trường bóng đá nhiều đặc thù, nơi yếu tố quản trị, phòng thay đồ và áp lực thành tích tác động mạnh mẽ lên băng ghế huấn luyện, một vòng đấu đầu tiên chắc chắn chưa thể nói lên tất cả.

Vì vậy, màn ra mắt của các tân HLV ở vòng 8 "chưa" thể đánh giá về thực tài của họ, là cách nhìn công bằng và thận trọng. V.League 2026/27 vẫn còn nhiều vòng đấu để các đội bóng kiểm chứng hiệu quả thực sự của sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện.

Tóm lại, vòng 8 mới chỉ là điểm xuất phát của một chặng thử thách mới. "Tướng mới" chưa thể ngay lập tức xoay chuyển "vận" trong một sớm một chiều, nhưng liệu họ có thực sự giúp đội nhà đổi vận hay không sẽ cần thêm những vòng đấu tiếp theo để trả lời.