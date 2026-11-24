U17 Việt Nam còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Sau hai lượt trận bảng G, U17 Mali chắc chắn giành ngôi đầu bảng G với 6 điểm. U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, còn U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm. Đội bóng của HLV Cristiano Roland tạm xếp trên đại diện châu Đại Dương nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Đáng chú ý, bàn gỡ hòa 3-3 của Duy Khang ở phút 90+2 trước New Zealand mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu để thua với tỷ số 2-3, U17 Việt Nam gần như hết cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Pha lập công muộn giúp đội tuyển giữ lại 1 điểm quý giá, đồng thời duy trì quyền tự quyết trước lượt trận cuối.

Theo thể thức giải đấu, 48 đội được chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, U17 Việt Nam vẫn có hai con đường để vượt qua vòng bảng. Đó là cạnh tranh vị trí thứ hai hoặc góp mặt trong nhóm đội thứ ba xuất sắc.

Xếp hạng ở bảng G sau hai lượt trận.

Kịch bản thuận lợi nhất là đánh bại Mali lúc 20h ngày 26/11. Khi đó, U17 Việt Nam có 4 điểm và chắc chắn nằm trong nhóm ba đội dẫn đầu. Nếu New Zealand thắng Bỉ, đồng thời có hiệu số thấp hơn Việt Nam, thầy trò HLV Roland sẽ vươn lên vị trí thứ hai và giành vé trực tiếp.

Trong trường hợp Bỉ không thua New Zealand, hoặc New Zealand thắng nhưng có hiệu số tốt hơn, Việt Nam sẽ đứng thứ ba với 4 điểm. Đây vẫn là lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành một trong 8 suất dành cho các đội xếp hạng ba.

Nếu hòa Mali, U17 Việt Nam chỉ có 2 điểm và phải chờ New Zealand không thắng Bỉ để giữ vị trí thứ ba. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ đảm bảo vé đi tiếp, bởi đội tuyển còn phải cạnh tranh với các đội đứng thứ ba ở 11 bảng còn lại.

Tình thế sẽ trở nên nguy hiểm nếu Việt Nam thất bại. Khi đó, thầy trò HLV Roland chỉ có 1 điểm và chỉ giữ được vị trí thứ ba nếu New Zealand cũng thua Bỉ, đồng thời có hiệu số kém. Cơ hội đi tiếp ở kịch bản này rất mong manh.

Mali chắc chắn đứng đầu bảng nhưng họ vẫn là thử thách không nhỏ với U17 Việt Nam. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực và chất lượng cầu thủ vượt trội. Tuy nhiên, việc không còn áp lực về điểm số có thể tạo điều kiện cho Mali xoay tua đội hình để giữ sức cho vòng knock-out, từ đó mở ra cơ hội cho U17 Việt Nam.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.