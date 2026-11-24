Phong độ Arsenal vs Borussia Dortmund

Cuối tuần qua, Arsenal chỉ nhọc nhằn kiếm được 1 điểm từ trận hòa 2-2 trên sân Newcastle. Dẫu vậy, kết quả đó không ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của các "Pháo thủ" bởi cả hai đối thủ xếp dưới là Brighton và Man City cũng đều rủ nhau sẩy chân.

Sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, thầy trò Mikel Arteta đang tạo ra khoảng cách 6 điểm so với 2 đối thủ đứng dưới. Cách biệt đủ an toàn để "The Gunners" thoải mái trở lại Emirates, sẵn sàng cho màn đón tiếp Borussia Dortmund.

Mục tiêu của đội chủ nhà chắc chắn phải là 3 điểm trọn vẹn. Hiện tại, Arsenal đang đứng hạng 3 với 10 điểm, từ thành tích 3 thắng và 1 hòa. Sớm hoàn thành nhiệm vụ giành vé vào thẳng vòng 1/8 sẽ giúp đại gia thành London có thể tập trung bứt tốc ở sân chơi quốc nội, đặc biệt khi lịch thi đấu dịp Giáng sinh và đầu năm mới rất bận rộn.

Được chơi tại Emirates càng tiếp thêm sĩ khí cho Declan Rice cùng các đồng đội. Cả 6 lần đón khách từ đầu mùa, đội chủ nhà đều ca khúc khải hoàn, ghi tới 13, chỉ thủng lưới 2 bàn và giữ sạch lưới 4 trận.

Bước vào trận chiến sắp tới, Arsenal đứng trước cơ hội cân bằng 2 cột mốc đáng chú ý. Đầu tiên, với mạch 16 trận bất bại hiện có trong tay, Arteta và các học trò chỉ còn cách kỷ lục bất bại dài nhất CLB tại vòng bảng/phân hạng Champions League đúng 1 trận.

Kế đến, Arsenal cũng hứa hẹn san bằng kỷ lục của Liverpool về chuỗi 13 chiến thắng sân nhà. Nhưng đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chắc chắn không được phép chủ quan, lơ là cảnh giác.

Borussia Dortmund lúc này không phải đối thủ dễ chơi. Đội khách mang theo hành trang mạch 8 trận bất bại, bao gồm 6 chiến thắng. Hai chuyến xa nhà gần nhất đều chứng kiến đoàn quân dưới trướng HLV Niko Kovac thu về những kết quả tích cực. Đó là các trận hòa 2-2 trên sân Bayern Munich và màn hạ gục chủ nhà Borussia Moncchengladbach 1-0 cách đây ít ngày.

Nhờ bộ mặt ổn định thời gian qua, Borussia Dortmund đã chính thức vượt mặt Bayern Munich để vươn lên chiếm ngôi đầu Bundesliga sau 10 vòng. Ở Champions League, đội chủ sân Signal Iduna Park cũng sáng cửa ghi danh vào thẳng vòng 1/8 khi chỉ kém top 8 ở hiệu số bàn thắng.

Trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, đôi bên từng so tài ở trận tranh Emirates Cup - trận giao hữu thường niên do Arsenal tổ chức. Đại diện nước Đức giành chiến thắng 3-2. Tất nhiên, kết quả một trận đấu mang ý nghĩa thử nghiệm, cọ xát không nói lên nhiều điều.

Nhưng dù ít hay nhiều, nó vẫn mang đến bài học cảnh giác dành cho thầy trò Arteta. Arsenal nhiều khả năng sẽ trả thành công món nợ đã vay.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal: Thủ thành David Raya trở thành cái tên mới nhất phải ngồi ngoài do chấn thương, bên cạnh Bukayo Saka và Martin Zubimendi.

Borussia Dortmund: Không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Serhou Guirassy vì chấn thương. Emre Can, Samuele Inacio, Justin Lerma, Giannis Konstantelias, Carney Chukwuemeka và Mussa Kaba cũng đều chung số phận.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal: Kepa; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Eze; Gyokeres

Borussia Dortmund: Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Karetsas, Beier; Silva

Dự đoán: 2-1