Vận động viên thi đấu võ cổ truyền nội dung quyền biểu diễn tại tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Từ ngày 25 đến 28-11, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao phường Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh), các võ sĩ sẽ bước vào tranh tài nội dung đối kháng môn Võ cổ truyền. Đây là dấu mốc đáng chú ý khi lần đầu tiên nội dung đối kháng H1 xuất hiện trong chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao toàn quốc, mở ra hướng phát triển mới cho môn võ truyền thống theo hướng đa dạng, chuyên nghiệp và phù hợp hơn với xu thế thể thao hiện đại.

Môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 19 đến 28-11, quy tụ 319 vận động viên đến từ 24 đơn vị, tranh tài 37 bộ huy chương ở hai nhóm nội dung quyền thuật và đối kháng. Sau khi nội dung quyền thuật khép lại ngày 23-11, thành phố Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu với 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Tâm điểm những ngày thi đấu tiếp theo sẽ là các cuộc tranh tài đối kháng với 27 nội dung, thu hút 223 võ sĩ, dự kiến diễn ra 196 trận đấu. Trong đó, riêng nội dung H1 có 51 võ sĩ, gồm 35 nam và 16 nữ, tranh tài ở 8 hạng cân. Số lượng vận động viên tham dự cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm của các địa phương đối với thể thức thi đấu mới.

Thi đấu đối kháng H1 môn võ cổ truyền Việt Nam lần đầu đưa vào nội dung thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Cục TDTT Việt Nam

Điểm khác biệt đáng chú ý của H1 nằm ở hệ thống kỹ thuật được phép sử dụng. Theo đó, các võ sĩ có thể thực hiện đòn đánh gối, đánh chỏ trong phạm vi luật định, tạo thêm sự đa dạng về kỹ thuật và phương án chiến thuật. Không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực tốt, các vận động viên còn phải có khả năng kiểm soát đòn đánh, phản xạ nhanh, xử lý tình huống linh hoạt và bản lĩnh trong những màn so tài trực tiếp.

H1 cũng có quy định riêng về trang bị bảo hộ, không sử dụng mũ và giáp bảo hộ như một số thể thức đối kháng khác, đồng thời áp dụng các trang bị bảo vệ theo yêu cầu chuyên môn.

Trước khi bước vào tranh tài, Ban Tổ chức đã tổ chức gặp gỡ các võ sĩ tham gia nội dung H1 để phổ biến luật thi đấu, quy định chuyên môn, công tác tổ chức và những yêu cầu cần thiết.

Việc lần đầu đưa H1 vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc không đơn thuần là bổ sung một nội dung tranh tài, mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới của Võ cổ truyền Việt Nam. Từ nền tảng những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, môn võ đang từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu, mở rộng cơ hội cho vận động viên và nâng cao tính cạnh tranh ở cấp độ thể thao thành tích cao.

Với những nét mới về kỹ thuật và thể thức, các trận đấu H1 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của môn Võ cổ truyền tại Đại hội lần này, mang đến những màn so tài quyết liệt, giàu tính chiến thuật, qua đó góp phần đưa võ thuật dân tộc đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.