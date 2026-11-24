Các VĐV TP.HCM ghi dấu ấn ở nhiều môn thi đấu, trong đó có bơi, Kurash, quần vợt hay võ cổ truyền. Thành tích ổn định trên nhiều mặt trận giúp đoàn chủ nhà duy trì lợi thế, trong bối cảnh các đối thủ phía sau cũng đang nỗ lực bám đuổi.

Quần vợt TP.HCM giành HCV đồng đội nam sau 12 năm

Ở môn bơi, đoàn Quân đội là điểm sáng với 3 HCV. Nguyễn Thúy Hiền đóng góp 2 tấm vàng, tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Tấm HCV còn lại thuộc về nội dung tiếp sức, với sự góp mặt của cựu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Bên cạnh Quân đội, TP.HCM, Vĩnh Long, Quảng Trị và Tây Ninh cũng có thêm những chiến thắng đáng chú ý. Lương Jeremie mang HCV về cho TP.HCM, Phạm Thanh Bảo giúp Vĩnh Long lên ngôi, trong khi Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt đem thành tích cao nhất về cho Quảng Trị và Tây Ninh.

Vĩnh Long tiếp tục gây ấn tượng ở môn bắn cung khi giành 2 HCV và 3 HCB. Hà Nội cùng Quảng Ninh cũng có thêm một HCV ở môn này.

Bảng xếp hạng huy chương sau ngày thi đấu 23.11

Tại võ cổ truyền, Quân đội thể hiện sức mạnh với 4 HCV, còn TP.HCM giành thêm 2 HCV. Ở môn Kurash, hai đoàn Quân đội và TP.HCM mỗi bên có thêm một HCV. Trong khi đó, Chu Việt Hoàng (Bắc Ninh) giành HCV billiards 9 bi, còn Nguyễn Hoàng Phong (Đà Nẵng) nhận HCB.

Trên bảng tổng sắp sau ngày thi đấu 23.11, TP.HCM dẫn đầu với 55 HCV, 35 HCB và 53 HCĐ.

Hà Nội đứng thứ hai với 38 HCV, trong khi Công an nhân dân xếp thứ ba với 27 HCV. Quân đội đứng thứ tư với 26 HCV, Cần Thơ và Hải Phòng lần lượt bám đuổi với 19 HCV.

Khoảng cách 17 HCV giữa TP.HCM và Hà Nội đang tạo lợi thế đáng kể cho đội chủ nhà, nhưng cuộc đua toàn đoàn vẫn còn nhiều ngày tranh tài phía trước.