Vua cờ Gukesh đối mặt người thách đấu Sindarov

Trận Chung kết Giải Vô địch Cờ vua Thế giới (FIDE World Championship Match 2026) với 14 ván đấu kéo dài 3 tuần giữa đương kim Vua cờ Gukesh Dommaraju (Ấn Độ) và người thách đấu Javokhir Sindarov (Uzbekistan) chính thức khởi tranh ván 1 hôm nay (24/11) tại Geneva, Thụy Sĩ vào 15:00, tức 21:00 theo giờ Việt Nam.

Cuộc đối đầu này đi vào lịch sử cờ vua thế giới là trận tranh ngôi Vua cờ trẻ nhất mọi thời đại khi cả hai kỳ thủ đồng niên đều mới 20 tuổi. Trận đấu có quỹ tiền thưởng 2.5 triệu USD diễn ra tại Bảo tàng Fondation Martin Bodmer tại Cologny, Geneva, Thụy Sĩ - địa điểm trung lập do FIDE lựa chọn, từ 24/11 đến 11/12 với tối đa 14 ván cờ tiêu chuẩn (120 phút cho 40 nước đầu + 30 phút cho phần còn lại, cộng 30 giây/nước từ nước 41).

Người đầu tiên chạm mốc 7,5 điểm sẽ giành ngôi Vua cờ, nếu hòa sau 14 ván sẽ đấu tie-break vào ngày 12/12/2026.

Vua cờ Gukesh Dommaraju.

Lễ khai mạc, bốc thăm đã được tổ chức trang trọng tối Chủ nhật 22/11 dưới biểu tượng của Liên Hợp Quốc tại Cung điện Quốc gia (Palace of Nations) ở Geneva, kết hợp giữa phần hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng và màn trình diễn vẽ tranh cát trực tiếp (live sand-art) tái hiện hành trình lịch sử 140 năm của ngôi Vua cờ, dẫn dắt tới chương mới mang tên hai kỳ thủ 20 tuổi người châu Á.

Thay vì bốc thăm theo cách truyền thống, ban tổ chức FIDE đã lồng ghép tinh hoa của nước chủ nhà Thụy Sĩ vào nghi thức quan trọng nhất buổi lễ: Hai kỳ thủ được mời mở một trong hai chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cỡ lớn đặt trên sân khấu. Bên trong mỗi chiếc đồng hồ là một quân Mã được chế tác tinh xảo từ socola đen và trắng.

Với tư cách đương kim Vua cờ, Gukesh được quyền chọn trước và đã mở ra quân Mã socola đen. Điều này đồng nghĩa Gukesh cầm quân Đen và người thách đấu Javokhir Sindarov cầm quân Trắng (đi tiên) ở ván mở màn.

Tương quan lực lượng trước giờ G

Giới chuyên môn đánh giá đây là trận đấu có sự trái ngược rất lớn về phong độ trước thềm giải.

Sau khi lên ngôi cuối năm 2024; Gukesh sa sút kéo dài xếp chót bảng ở Norway Chess, Chennai Grand Masters và từng rớt khỏi mốc Elo 2700 vào tháng 9/2026. Trong khi Sindarov thăng hoa rực rỡ: Vô địch World Cup 2025, vô địch Candidates 2026 để giành quyền thách đấu sớm một vòng đấu và vừa vô địch giải chạy đà Clutch Chess cuối tháng 10/2026.

Javokhir Sindarov, người thách đấu Gukesh.

Sindarov (2782) hiện đã bứt lên hơn Gukesh (2710) tới 72 điểm Elo. Trong tổng số 3 ván cờ tiêu chuẩn hai kỳ thủ gặp nhau từ trước đến nay, Sindarov cũng đã thắng 2, Gukesh chỉ hòa được 1 ván.

Người thách đấu đang được xếp cửa trên với một phong độ “hủy diệt”. Đội ngũ chuẩn bị của Sindarov vẫn là HLV người Đức- “vũ khí bí mật” Roman Vidonyak, cùng sự hỗ trợ của những đại kiện tướng hàng đầu Uzbek - Abdusattarov, Mukhiddin, Vitiugov. Một điểm đặc biệt là phương pháp chuẩn bị của đội Sindarov được mô tả là ít phụ thuộc vào việc học thuộc những biến khai cuộc quá dài, mà chú trọng trực giác, khả năng tự tìm nước đi và đưa đối thủ ra khỏi những đường khai cuộc đã được chuẩn bị sẵn.

Điều thú vị là Gukesh lại chọn một cách chuẩn bị khá khác thường.

Thay vì tham dự liên tục các giải đấu lớn, Gukesh chủ động rút lui khỏi lịch thi đấu dày đặc để tập trung cho trận bảo vệ chức vô địch. Gukesh dành nhiều tháng chuẩn bị chuyên sâu cho một đối thủ duy nhất: Sindarov.

Người đồng hành quan trọng nhất cùng Vua cờ vẫn là HLV trưởng - đại kiện tướng Grzegorz Gajewski (Ba Lan) - kiến trúc sư trưởng đứng sau mọi khâu chuẩn bị chuyên môn và lý thuyết khai cuộc của Gukesh. Ông nổi tiếng là một "bậc thầy khai cuộc" từng làm trợ lý đắc lực cho huyền thoại Viswanathan Anand và trực tiếp dẫn dắt Gukesh đánh bại Đinh Lập Nhân năm 2024.

Bên cạnh đó là HLV tâm lý Paddy Upton (Nam Phi), chuyên gia nổi tiếng (từng giúp đội tuyển cricket Ấn Độ vô địch thế giới). Trước chuỗi phong độ sa sút của Gukesh trong năm 2025-2026, vai trò của Paddy Upton được xem là then chốt giúp Gukesh giải tỏa áp lực tâm lý và lấy lại sự cân bằng.

Gukesh đang đặt cược vào sự chuẩn bị chuyên biệt, chiều sâu phân tích và kinh nghiệm thi đấu trận tranh ngôi vô địch. Và anh vẫn thể hiện đầy tự tin phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Tôi không đến Geneva chỉ để bảo vệ danh hiệu. Tôi đến để một lần nữa giành lấy nó.”

Gukesh hay Sindarov?

Các nhà phân tích cho rằng Sindarov đang có phong độ tốt hơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh bước vào một trận tranh chức vô địch thế giới. Trong khi Gukesh đã từng trải qua áp lực ấy và biết phải chuẩn bị thế nào cho một cuộc đấu kéo dài 14 ván. Sindarov mạnh hơn về mặt phong độ hiện tại, nhưng Gukesh có khả năng chịu đựng và chiến đấu trong những thế cờ dai dẳng.

Trận đấu nhận sự quan tâm lớn ở thời điểm này.

Và câu hỏi liệu Gukesh có thể lấy lại sự tự tin trong những ván cờ đầu tiên, hay Sindarov sẽ tận dụng ngay lợi thế phong độ để gây sức ép? Đó có thể là chìa khóa của cả trận đấu.Trận Gukesh - Sindarov có một nét hấp dẫn riêng: một bên là nhà vô địch trẻ tuổi đang tìm lại phong độ, một bên là người thách đấu đồng niên đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Ngoài ra người hâm mộ cũng có thể thưởng thức thêm trận đấu này như đọc một câu chuyện dài về trí tuệ, bản lĩnh và tâm lý con người, chứ không chỉ là những phân tích nước đi thắng thua của siêu máy tính Stockfish.