Những đường bóng khởi đầu hành trình chinh phục vinh quang
Những cú phát bóng đầu tiên trong buổi sáng 24/11 đánh dấu sự khởi đầu của hành trình chinh phục danh hiệu cao quý nhất làng golf Việt Nam. Trên sân Vinpearl Golf Léman, các golfer bước vào cuộc cạnh tranh đặc biệt khi mỗi vòng đấu không chỉ mang ý nghĩa thành tích cá nhân mà còn gắn liền với màu cờ sắc áo của các đoàn thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-duong-bong-khoi-dau-hanh-trinh-chinh-phuc-vinh-quang-post1897094.tpo