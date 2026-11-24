Vòng 8 V.League 2026/27 chứng kiến một làn sóng biến động sớm trên băng ghế chỉ đạo khi hàng loạt đội bóng phải tìm giải pháp tình thế để cứu vãn cục diện. Trong số các gương mặt mới xuất hiện, Đông Á Thanh Hóa là điểm sáng hiếm hoi tìm được niềm vui chiến thắng (vượt qua HAGL 2-1), còn lại đa phần các cuộc "thay tướng" đều chưa mang lại kết quả như mong đợi. Hải Phòng FC thua sát nút 1-2 trước Nam Định, SHB Đà Nẵng thất thủ 0-1 trước Ninh Bình FC, và Thể Công Viettel tiếp tục mạch trận không thắng kéo dài lên con số 10 sau trận hòa 0-0 trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy.