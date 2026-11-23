Trở lại sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 11, V.League chứng kiến Thép Xanh Nam Định duy trì phong độ ấn tượng khi tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: VPF

Đội khách gặp bất lợi lớn sau khi Thái Bảo nhận thẻ đỏ ở giữa hiệp 1. Caio Cesar tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền để mở tỷ số trước khi Mạnh Quỳnh nhân đôi cách biệt đầu hiệp 2 từ đường kiến tạo của Ngọc Sơn.

Hải Phòng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và Makaric rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 78, nhưng không thể thay đổi kết quả. Với 19 điểm sau 8 vòng, Nam Định tiếp tục dẫn đầu và cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn đầu mùa.

Ninh Bình cũng có bước tiến quan trọng khi đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ngay tại sân Chi Lăng. Hoàng Đức ghi bàn duy nhất giữa hiệp 1, giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm giành trọn 3 điểm và vươn lên thứ hai với 16 điểm, kém Nam Định 3 điểm.

Cuộc cạnh tranh nhóm đầu cũng trở nên sôi động khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa cùng giành chiến thắng trên sân nhà trước Công an TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai. Hà Tĩnh có cùng điểm số với SLNA đứng thứ ba, trong khi Thanh Hóa chỉ kém nhóm đầu 2 điểm.

Đáng chú ý, Hà Nội FC có màn ngược dòng trước Thành Phố Đồng Nai nhờ dấu ấn Hai Long. Tiền vệ này kiến tạo bàn gỡ hòa cho Sade trước khi tự mình ghi bàn nâng tỷ số 2-1 bằng pha solo đẹp mắt.

Vòng 9 hứa hẹn tâm điểm với cuộc đối đầu Thép Xanh Nam Định - Công an Hà Nội, trận đấu có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch.