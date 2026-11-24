Người hâm mộ Việt Nam gọi HLV Kim Sang-sik là "King Sang-sik" (Vua Sang-sik) và mời ăn uống, đi taxi miễn phí…

Trong bối cảnh VFF đã chủ động mở lời đề nghị gia hạn, bài toán lúc này không chỉ là chuyện ký tiếp hay chia tay, mà là sự cân bằng giữa thiện chí, giá trị chuyên môn, bài toán tài chính và tham vọng đường dài của cả hai phía.

Nhìn một cách tổng thể, khả năng HLV Kim Sang-sik tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam đang nghiêng về phía tích cực, bởi cả VFF lẫn chiến lược gia sinh năm 1976 đều có những động lực rõ ràng để duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, trước khi đặt bút ký vào bản giao kèo mới, vẫn còn những điểm nút cần được tháo gỡ kỹ lưỡng giữa thầy Kim, đơn vị đại diện và nhà quản lý.

Từ khi nhận nhiệm vụ vào tháng 5-2024, HLV Kim Sang-sik đã tạo dựng được vị thế đáng kể nhờ chuỗi danh hiệu và dấu ấn ở cả đội tuyển quốc gia lẫn các lứa trẻ như ASEAN Cup, SEA Games hay giải U.23 khu vực và châu lục. Chính nền tảng thành tích ấy giúp ông có tiếng nói mạnh mẽ trên bàn đàm phán, đồng thời khiến VFF ưu tiên phương án giữ người thay vì đối mặt rủi ro làm lại từ đầu.

Về phía HLV Kim Sang-sik, mong muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam để phát triển lứa kế cận và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn được đánh giá là có cơ sở. Dù vậy, trong bóng đá chuyên nghiệp, quyết định cuối cùng không bao giờ chỉ dựa vào cảm xúc hay sự tri ân. Đơn vị đại diện của HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ rà soát kỹ lưỡng các điều khoản về thời hạn hợp đồng, mức đãi ngộ, quyền hạn chuyên môn, kế hoạch nhân sự trẻ cũng như lộ trình thi đấu của các đội tuyển... trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

VFF đã thể hiện sự chủ động và trân trọng khi mở cửa cho một thỏa thuận mới, nhưng thiện chí không đồng nghĩa với việc một bên phải chấp nhận mọi điều kiện vô điều kiện. Ngược lại, việc phía HLV Kim Sang-sik cân nhắc kỹ lưỡng chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc là bước đi bình thường và cần thiết của quá trình thương lượng chuyên nghiệp.

Trong bức tranh bóng đá Việt Nam hướng tới năm 2027, sự ổn định trên băng ghế huấn luyện là yếu tố sống còn để các kế hoạch chuyên môn không bị xáo trộn. Nếu VFF và HLV Kim Sang-sik thống nhất được lộ trình phát triển, khung thời gian gắn bó và mức đãi ngộ hài hòa, cuộc đồng hành này hoàn toàn có thể mở ra một chặng đường mới giàu kỳ vọng. Ngược lại, mọi dấu hỏi về tương lai của "thầy Kim" sẽ chỉ khép lại khi cả hai thực sự xác nhận mình còn chung mục tiêu và đủ sự đồng thuận để đi tiếp cùng nhau.