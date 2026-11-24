Phong độ Galatasaray vs Aston Villa

Nhờ những khoản đầu tư mạnh mẽ về nhân sự, Galatasaray được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ mặt khởi sắc khi tiến ra sân chơi châu lục. Tuy nhiên, 2 lượt trận đầu vòng phân hạng Champions League chứng kiến nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ đều rời sân cùng hai bàn tay trắng.

Sau khi thúc thủ 1-3 trên Sporting, đoàn quân dưới trướng HLV Okan Buruk tiếp tục thua đậm 1-4 ở cuộc đón tiếp Barcelona. Liên tiếp kết quả đáng thất vọng kéo theo những lời chỉ trích, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía đội chủ sân Rams Park.

Song sau cơn mưa trời lại sáng. Đứng dậy mạnh mẽ từ thất bại nặng nề tại Camp Nou, Galatasaray thắng liền một mạch cả 7 lần ra sân gần nhất. Trong đó ở đấu trường Champions League, Lemina và các đồng đội lần lượt hạ gục Lille (4-2) và Stuttgart (2-0), qua đó thắp sáng hy vọng giành vé đi tiếp.

Trước lượt trận thứ 5, Galatasaray đứng hạng 18, chỉ kém top 8 khoảng cách 3 điểm. Nếu vượt qua Aston Villa, đội chủ nhà sẽ đứng trước cơ hội lớn áp sát nhóm giành vé vào thẳng vòng 1/8.

Với lợi thế sân bãi, phong độ đang thăng hoa, thầy trò HLV Okan Buruk hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nên nhớ tại Rams Park mùa trước, Galatasaray từng 2 lần đánh bại Liverpool (đều với tỷ số 1-0), hòa Atletico Madrid (1-1), thắng đậm Juventus (5-2).

Xác suất giành chiến thắng của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ còn tăng lên nhờ bộ mặt nhạt nhòa thời gian gần đây của Aston Villa. Cả 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, đoàn quân dưới trướng HLV Unai Emery đều không còn biết đến nụ cười chiến thắng, chỉ hòa 3 và thua 2.

Cuối tuần qua, đội chủ sân Villa Park từng nhận không ít kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi ngày thất vọng khi đón tiếp tập thể đang lay lắt trong nhóm cầm đèn đỏ, Sunderland. Nhưng thay vì đút túi 3 điểm trọn vẹn, đội bóng thành Birmingham lại để đối thủ cầm hòa không bàn thắng.

Dẫu vậy, cũng không vì thế được phép xem nhẹ Aston Villa ở Champions League mùa này. Đội khách đã thắng 3/4 trận, trong đó có màn hủy diệt một gương mặt giàu tham vọng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ khác là Fenerbahce tới 6 bàn không gỡ.

Phong ngự đang không phải điểm sáng trong lối chơi của cả Galatasaray và Aston Villa. Vì thế, không ngạc nhiên nếu màn tỉ thí sắp tới diễn ra cởi mở và mang đến bữa tiệc bàn thắng.

Thông tin lực lượng Galatasaray vs Aston Villa

Galatasaray: Thiếu vắng Victor Osimhen và Rafael Leao. Khả năng ra sân của Roland Sallai và Ismail Jakobs cũng không mấy sáng sủa.

Aston Villa: Không có sự phục vụ của Matty Cash, Amadou Onana và Matteo Ruggeri.

Đội hình dự kiến Galatasaray vs Aston Villa

Galatasaray: Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul

Aston Villa: Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson

Dự đoán: 2-2