Trong khi nhóm các đội bóng giàu tiềm lực ở nửa trên dần bắt nhịp, tích lũy điểm số quan trọng để bứt phá, thì nhóm cầm đèn đỏ lại lún sâu vào khủng hoảng sau những kết quả bất lợi ở loạt trận các ngày 20,21 và 23-11.

CLB Thành phố Đồng Nai (áo sẫm) chôn chân ở đáy bảng khi tiếp tục trắng tay trước Hà Nội FC.

Nhóm "hạ điền" khô hạn điểm số

Loạt trận vòng 8 tiếp tục mang đến nỗi thất vọng cho 3 cái tên đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Với trận hòa không bàn thắng trước Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel (8 điểm, hạng 12) thể hiện sự bế tắc kéo dài. Kiểm soát thế trận nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng, đội bóng áo lính đánh rơi 2 điểm quý giá và tiếp tục chôn chân ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tại xứ Thanh, dù thi đấu đầy nỗ lực, đội bóng phố Núi vẫn không thể giữ lại điểm số trước một Đông Á Thanh Hóa chơi bản lĩnh và thực dụng. Thất bại này khiến HAGL (6đ, hạng 13) giậm chân ở nhóm nguy hiểm, lộ rõ sự non nớt trong khâu phòng ngự ở những thời điểm quyết định.

Dù được chơi trên sân nhà và có bàn thắng dẫn trước, nhưng TP Đồng Nai (4đ, hạng 14) lại không thể bảo toàn lợi thế. Sự chênh lệch về bản lĩnh và chiều sâu đội hình khiến tân binh sụp đổ nhanh chóng trước sức ép của đội khách, bị dẫn ngược 3-1 và nối dài mạch trận đáng quên.

Điểm chung của HAGL, Thể Công Viettel và TP Đồng Nai sau 8 vòng đấu không chỉ là sự thiếu hụt điểm số mà còn là bài toán tâm lý nặng nề. Khi chuỗi trận không thắng kéo dài, sự tự tin của các cầu thủ trẻ (như ở HAGL) hay các tân binh (TP Đồng Nai) bị bào mòn nghiêm trọng. Với riêng Thể Công Viettel, áp lực thành tích từ vị thế của một đội bóng lớn đang biến thành gánh nặng, khiến lối chơi trở nên xơ cứng. Nếu không sớm cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung nơi hàng thủ trong giai đoạn tới, khoảng cách với nhóm an toàn sẽ ngày càng nới rộng.

Nhóm đại gia "tích thủy" và bứt tốc

Trái ngược với sự chật vật ở đáy bảng, các ứng cử viên vô địch đang dần tìm lại bản ngã sau giai đoạn khởi đầu chuệch choạc. Với Hà Nội FC, màn lội ngược dòng 3-1 ngay trên sân của TP Đồng Nai là minh chứng rõ nét nhất. Bàn thua sớm vô tình trở thành "liều thuốc kích thích" giúp dàn sao Thủ đô bừng tỉnh. Các pha lập công của Nguyễn Hai Long, Xuân Tú và ngoại binh Sade không chỉ mang về chiến thắng sân khách đầu tiên ở mùa giải năm nay, mà còn giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng lên thầy trò HLV Harry Kewell.

Cùng với sự trở lại của Hà Nội FC, đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (19đ, hạng 1) vẫn duy trì sự lì lợm đáng nể để độc chiếm ngôi đầu sau chiến thắng sát nút (20-1) trước Hải Phòng FC.

Do ở vòng 8, trận Công an Hà Nội và Bắc Ninh FC lùi lại và SLNA chỉ có 1 điểm trước Viettel, Ninh Bình FC có cơ hội vươn lên trong chuyến làm khách tại Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Hoàn Đức hiện thực hóa cơ hội đó bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu, đưa Ninh Bình FC (16đ) vươn lên vị trí thứ 2. Trong khi đó, trên sân nhà, H. Hà Tĩnh cũng vượt qua Công an TPHCM với tỷ số 2-1 để có 14 điểm, lọt vào top 5.

Rõ ràng, sau 7 vòng đấu "làm quen", các mảnh ghép mới đã hòa nhập tốt hơn với lối chơi chung. Các ban huấn luyện đã dần tìm ra công thức tối ưu giữa tấn công và phòng ngự, hạn chế những sai lầm cá nhân từng khiến họ mất điểm đáng tiếc ở các vòng đầu tiên.

Thực tế này khiến các đội nhóm dưới càng áp lực, bởi như đã nói, một khi nhóm "thượng điền" chạy đua về điểm số, đồng nghĩa một khi đối đầu với họ, cơ hội có điểm của nhóm "hạ điền" càng trở nên mong manh, và cuộc đua thoát đáy gần như là cuộc chiến nội bộ của "những người cùng khổ", nếu không có những thay đổi lớn ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa.