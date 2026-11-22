Trận đấu với Ninh Bình đánh dấu màn ra mắt của HLV Lee Young Jin tại SHB Đà Nẵng. Do đó, đội chủ nhà nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Dù vậy, Ninh Bình mới là đội tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình.

Sau khoảng thời gian đầu trận, đội khách dần kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lên khung thành Sỹ Huy. Phút 24, từ đường căng ngang của Bảo Toàn, Hoàng Đức xuất hiện đúng vị trí trong vòng cấm và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Ninh Bình.

SHB Đà Nẵng thất bại tối thiểu trên sân nhà trước Ninh Bình trong ngày cựu trợ lý HLV ĐTQG Việt Nam - Lee Young Jin ra mắt. Ảnh: SHB Đà Nẵng

Bàn thắng giúp đội khách thi đấu tự tin hơn. Hoàng Đức tiếp tục để lại dấu ấn trong vai trò tổ chức tấn công khi kiến tạo cơ hội cho Lê Phát ở phút 35. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này không thể đánh bại thủ môn Sỹ Huy. Đến phút 44, Gia Hưng đưa bóng vào lưới SHB Đà Nẵng nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Bước sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà có cơ hội đáng chú ý ở phút 49 với cú sút ngoài vòng cấm của Joel Brandon Lopez Pissano, nhưng bóng đi không trúng đích.

Hy vọng tìm kiếm bàn gỡ của SHB Đà Nẵng càng trở nên khó khăn khi Nguyễn Hồng Phúc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 74 sau pha vào bóng nguy hiểm với Lê Phát. Việc phải thi đấu thiếu người khiến đội chủ nhà gặp bất lợi lớn trong những phút cuối trận.

Một trong những tình huống đáng chú ý khác diễn ra ở phút 80, khi Đình Duy ngã trong vòng cấm sau pha truy cản của thủ môn Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, trọng tài xác định thủ thành Ninh Bình không phạm lỗi. Đội khách sau đó bảo toàn được lợi thế mong manh để khép lại trận đấu với chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, Ninh Bình giành trọn 3 điểm trên sân khách và vươn lên ngôi nhì bảng với 16 điểm, trong khi SHB Đà Nẵng chưa thể có được khởi đầu thuận lợi dưới thời HLV Lee Young Jin.

Đội hình xuất phát

SHB Đà Nẵng: Đỗ Sỹ Huy, Matias Fracchia Moreira, Yvo Calleros, Quế Ngọc Hải, Ivan Saponjic, Kalvin Lương, Võ Hữu Việt Hoàng, Joel Brandon Lopez Pissano, Nguyễn Hồng Phúc, Bryan Ly, Mai Sỹ Hoàng.

Ninh Bình: Đặng Văn Lâm, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Đức Chiến, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Lê Phát, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Đức, Martins Romeu, Trương Tiến Anh, Lucas Turci, Nguyễn Quốc Việt.

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