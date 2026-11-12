Tự tin lên tiếng

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Xã Nà Hang có 2 trường học được lựa chọn triển khai mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi. Trong đó, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả được lựa chọn xây dựng mô hình điểm, sau đó mô hình được triển khai tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương. Đây là địa phương có đông học sinh dân tộc thiểu số, nhiều em do rào cản ngôn ngữ, mặc cảm, tự ti nên không dám bày tỏ ý kiến của mình, ngại tham gia các hoạt động tập thể. Một số định kiến giới và quan niệm chưa phù hợp từng ảnh hưởng đến cơ hội học tập, phát triển của trẻ em, nhất là trẻ em gái nơi đây.

Hoạt động vẽ tranh theo chủ đề được đưa vào nội dung sinh hoạt tại CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả.

Từ năm 2023, thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả thành lập mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi. CLB với 30 thành viên tham gia, là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9. CLB duy trì sinh hoạt hằng tuần với nội dung được xây dựng phù hợp tâm lý, lứa tuổi và những vấn đề các em quan tâm.

Cô giáo Quan Thị Thủy, Dẫn trình viên, CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả cho biết: “CLB phát huy vai trò trong việc giúp các em thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ tập tục ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, học sinh vừa tiếp thu kiến thức, vừa rèn luyện kỹ năng sống”.

Điểm nổi bật trong hoạt động của CLB là nội dung tuyên truyền không triển khai theo cách áp đặt hay những bài giảng lý thuyết một chiều mà thông qua thảo luận nhóm, trò chơi và các hoạt động tương tác. Trong không khí sôi nổi của các buổi sinh hoạt, nhiều em đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm, chia sẻ suy nghĩ và lắng nghe ý kiến của bạn bè.

Em Hoàng Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả chia sẻ: “Trước đây, em khá nhút nhát và ngại nói trước đông người. Từ khi tham gia CLB, em tự tin hơn, biết cách bày tỏ ý kiến của mình và giúp bạn bè giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong lớp. Em còn được tham gia xây dựng nội dung và đọc các bản tin phát thanh của nhà trường để tuyên truyền về quyền trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em".

Phát huy quyền làm chủ của trẻ em

Không dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mô hình còn hướng đến giúp trẻ em trở thành chủ thể tham gia giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Nhiều sáng kiến, đề xuất của học sinh trong một số vấn đề của trẻ em nhận được sự ủng hộ từ giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương.

Thầy giáo Nhữ Quốc Tuấn Nam, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Thanh Tương, xã Nà Hang cho biết: “Năm học này, trường có 568 học sinh, trong đó hơn 94% là học sinh dân tộc thiểu số. Cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường luôn chú trọng trang bị kiến thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Thông qua hoạt động của CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong hành vi của học sinh. Các em chủ động chia sẻ kiến thức với bạn bè, người thân. Khi nhận diện được hành vi không phù hợp, các em biết cách lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, gia đình và những người đáng tin cậy. Các em đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch truyền thông, tạo dấu ấn tại nhiều cuộc thi”.

Từ những thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của học sinh, hiệu quả của mô hình đã được cộng đồng ghi nhận và ủng hộ. Đồng chí Đoàn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nà Hang nhấn mạnh: “Mô hình CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em, đồng thời tạo môi trường để các em tự tin bày tỏ ý kiến, chủ động và tham gia vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống".

Từ những buổi sinh hoạt gần gũi, cởi mở trong môi trường học đường, những “thủ lĩnh” nhỏ đang từng bước trưởng thành, tự tin thể hiện chính kiến và lan tỏa những thông điệp tích cực đến gia đình, cộng đồng.