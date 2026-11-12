Những bài học đầu tiên ở Trường Thiếu sinh quân miền Trung

5 giờ 30 phút sáng, tiếng còi báo thức vang lên. Tại khu nội trú của Trường Thiếu sinh quân miền Trung, các em học sinh nhanh chóng thức dậy gấp chăn màn gọn gàng, vuông vắn và bắt đầu một ngày sinh hoạt, học tập mới.

Học viên nhí tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung rèn luyện tính tự lập và tác phong chính quy qua việc tự gấp chăn màn, sắp xếp nội vụ.

Năm học 2026-2027 là cột mốc đặc biệt của các em học viên khi rời xa gia đình để bước vào môi trường quân ngũ. Những ngày đầu tiên không chỉ làm quen với bảng đen, phấn trắng mà là quá trình rèn luyện tính kỷ luật và sự tự lập. Mỗi học sinh đến từ một địa phương, mang theo thói quen sinh hoạt khác nhau nên khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì vậy, việc đưa các em vào nền nếp chính quy nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, giúp học viên an tâm học tập là yêu cầu thiết thực được đặt ra ngay từ những ngày đầu.

Xác định mục tiêu đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường đặt trọng tâm vào việc xây dựng môi trường vừa bảo đảm yêu cầu chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa rèn luyện ý thức kỷ luật Quân đội. Đại tá Lê Thành Trung, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Trung cho biết: “Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội và đất nước. Theo đó, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục thông minh, hiện đại, nhân văn; kết hợp giáo dục văn hóa với giáo dục quân sự, chính trị để học sinh từng bước hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức của người quân nhân. Dù việc vận hành một mô hình trường học đặc thù, chưa có đơn vị tiền thân đặt ra không ít thách thức, nhưng chúng tôi rất vinh dự khi được giao trọng trách này. Ban giám hiệu luôn nỗ lực tự nghiên cứu, học tập và tích cực trao đổi kinh nghiệm thường xuyên với hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo để không ngừng nâng cao kỹ năng giảng dạy, điều hành và quản lý”.

Không khí vui tươi, sôi nổi trong một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tiếng Anh.

Cán bộ, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh cách ủi quần áo.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy bài học kỷ luật đầu tiên của các “học viên nhí” được cụ thể hóa qua việc duy trì chế độ sinh hoạt hằng ngày. Thay vì được người thân chuẩn bị mọi thứ như trước đây thì bây giờ các em phải học cách tự lập, từ vệ sinh cá nhân đến sắp xếp nội vụ gọn gàng. Những đôi mắt đen tròn ngơ ngác, những đôi tay còn lóng ngóng nay đã bắt đầu quen dần với tác phong quân nhân.

Nhiệm vụ quản lý các em học sinh đòi hỏi rất nhiều tâm sức, Thiếu tá QNCN Đỗ Hồng Công, giáo viên chủ nhiệm lớp 6/1 chia sẻ: “Để giúp học sinh làm quen với môi trường đặc thù này, người cán bộ quản lý cần linh hoạt trong cách tiếp cận. Phải làm người bố, người mẹ, người bạn, người anh để hướng dẫn, dìu dắt các em, động viên các em lúc buồn, nhớ nhà, đồng thời phải gần gũi, ân cần chia sẻ để các em thấy mình có một người thân ở bên cạnh”. Thông qua mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, lớp rèn luyện cho mỗi cá nhân tinh thần đoàn kết, biết hỗ trợ nhau trong sinh hoạt tập thể.

Không chỉ rèn kỷ luật, công tác bồi dưỡng tri thức cũng được đặc biệt chú trọng. Nhà trường chủ động phân loại trình độ để củng cố kiến thức nền tảng cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trung úy QNCN Mai Thị Ánh Hằng, giáo viên Tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ cho biết: "Nhiều em là đồng bào dân tộc thiểu số, ít có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ nên kiến thức cơ bản còn hạn chế. Tôi kèm các em thêm qua những buổi phụ đạo buổi tối, sáng thứ bảy".

Học sinh tham gia Đại hội Chi đội đầu tiên tại trường mới.

Kiểm tra và chăm sóc sức khỏe cho học sinh sau một tháng nhập học.

Nhờ công tác quản lý, giáo dục chặt chẽ, đa số học sinh đã sớm bắt nhịp với môi trường mới, nâng cao ý thức tự giác kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Đặc biệt, mái trường thiếu sinh quân còn là điểm tựa vững chắc cho những mảnh đời thiệt thòi. Em Hồ Văn Thái Tú, học sinh lớp 6/1, mồ côi cả cha lẫn mẹ do bệnh tật từ năm 2019. Với Thái Tú, nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai, là hành trình trưởng thành của em được thắp sáng bởi tình yêu thương, đùm bọc của những người thầy mặc áo lính.

Nhớ lại những ngày đầu nhập học, Thái Tú xúc động kể: “Khi mới làm quen với nếp sống tự lập, kỷ luật, em cảm thấy bỡ ngỡ và tủi thân. Nhưng nhờ sự chăm sóc ấm áp của các thầy cô, em không còn thấy cô đơn. Em tự nhủ phải quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng thầy cô, mai này trở thành người lính phụng sự Tổ quốc”.

Khép lại những giờ rèn luyện nghiêm túc, sân trường lại rộn vang tiếng cười qua các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể sôi nổi. Việc duy trì giữa rèn luyện nền nếp và môi trường giáo dục nhân văn chính là nền tảng để nhà trường tiếp tục hoàn thiện mô hình đào tạo. Cứ thế, mỗi ngày mới bắt đầu lúc 5 giờ 30 phút lại là một nhịp bước quân hành, bồi đắp hành trang để thế hệ thiếu sinh quân hiện thực hóa khát vọng cống hiến.