Thái Lan thắng đậm, tạo lợi thế lớn ở vòng loại châu Á

Tối 11/11, U17 Thái Lan có màn ra quân thuận lợi tại bảng B vòng loại U17 châu Á 2027 khi đánh bại U17 Đài Loan với tỷ số 4-1 trên sân Buriram City. Kết quả này giúp đội chủ nhà có khởi đầu đầy hứng khởi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ngay phút thứ 3. Thủ môn Zhang Yu En xử lý không tốt tình huống phát bóng, tạo cơ hội để Maron Lamin Muller dứt điểm. Sau đó, thủ thành Đài Loan dùng tay chơi bóng bên ngoài vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. U17 Đài Loan sớm rơi vào thế thiếu người khi trận đấu mới bắt đầu.

U17 Thái Lan khởi đầu vòng loại U17 châu Á 2027 bằng chiến thắng 4-1 trước Đài Loan. Ảnh: FAT

Tận dụng lợi thế quân số, U17 Thái Lan nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút thứ 6, từ tình huống đá phạt, cú sút của Pichaya Wutthichai bị thủ môn Yang Cheng An cản phá, nhưng Teechin Yee Wang Kong có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỷ số.

Đến phút 20, Teechin tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ hai. Thomas Junior Tai Schmitt có pha đột phá trước khi chuyền vào trung lộ để đồng đội dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ ba ở phút 25. Rerkchai Phunari chọc khe thuận lợi để Pasawat Wongsa thoát xuống bên cánh phải, trước khi căng ngang cho Maron Lamin Muller dứt điểm vào lưới.

Trước khi hiệp một khép lại, U17 Thái Lan có thêm bàn thắng. Phút 45, Teechin kiến tạo để Thomas Junior Tai Schmitt tung cú sút chân phải. Bóng chạm cầu thủ phòng ngự Đài Loan đổi hướng rồi đi vào lưới, giúp đội chủ nhà dẫn trước 4-0.

Sang hiệp hai, U17 Thái Lan tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Pichaya Wutthichai từng đưa bóng trúng cột dọc ở phút 57. Ban huấn luyện Thái Lan cũng chủ động thay liền bốn cầu thủ ở phút 58 nhằm điều chỉnh nhân sự và giữ sức cho các trụ cột.

Trong khi đó, U17 Đài Loan vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự. Đội khách có được điều mình cần ở phút bù giờ, khi Lai Wang Ying tận dụng tình huống thoát xuống để ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-4. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chiến thắng 4-1 mang đến khởi đầu thuận lợi cho U17 Thái Lan, nhưng lợi thế hơn người gần như suốt trận đấu cũng là yếu tố quan trọng giúp đội chủ nhà tạo ra cách biệt lớn. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Wasapol Kaewpaluk là cuộc đối đầu với U17 Maldives vào ngày 14/11, lúc 19h00, trên sân Buriram City.

Với ba điểm đầu tiên, U17 Thái Lan có cơ sở để hướng đến trận đấu tiếp theo với sự tự tin. Tuy nhiên, cuộc đua tại bảng B vẫn còn dài và đội bóng xứ chùa vàng cần tiếp tục duy trì sự tập trung nếu muốn giành quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027.