Cách ly mạng xã hội để bước vào 'phòng thi' 100 trang viết

Không gian viết lách của hoạt động “Hành trình viết 100 trang” chú trọng sự yên tĩnh, 'cách ly' mạng xã hội. Ảnh: NVCC.

Diễn ra từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 1/2027, dự án “Hành trình viết 100 trang” do ông Lê Bá Tân - chủ tiệm Bá Tân - Sách cũ thư viện - khởi xướng. Theo ông, chương trình nhằm tiếp nối hoạt động “Thử thách 100h đọc sách” từng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng.

Theo quy định, người tham gia phải hoàn thành tối thiểu một trang viết tay tương đương khoảng 450-500 chữ trong một buổi. Nội dung có thể thuộc các thể loại truyện ngắn, tản văn hoặc bài giới thiệu, cảm nhận sách.

“Người viết hoàn toàn không được sử dụng Internet và phải viết xong trong vòng 150 phút thì mới được ra ngoài. Trải nghiệm mang lại bầu không khí nghiêm túc như thi đại học vậy”, ông Lê Bá Tân chia sẻ.

Hoạt động được tổ chức tại 2 địa điểm là Sam art books and coffee (phường Bảy Hiền) và Bá Tân Sách ở Đường sách Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú). Sau khi đăng ký, người tham gia sẽ được ban tổ chức sắp xếp lịch phù hợp.

Trong mỗi tuần, ban tổ chức sẽ sắp xếp 6-8 ca viết. Để đảm bảo chất lượng cho các bài viết, chương trình giới hạn 5-8 người cho mỗi ca.

Bên cạnh các buổi viết, ban tổ chức còn tổ chức thêm các buổi gặp gỡ chuyên gia dành riêng cho người tham gia, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng sáng tác. Theo ông Tân, thói quen viết sẽ giúp mở rộng trí tưởng tượng và khả năng tư duy của người viết, tránh việc bị phụ thuộc vào các nội dung sẵn có trên nền tảng mạng xã hội. Chương trình diễn ra hoàn toàn miễn phí.

“Mục đích của thử thách là hướng tới góp phần phát triển văn hóa đọc, để mọi người đọc thật và viết thật. Tôi cho rằng việc đọc và viết là những điều cần phải làm thật nghiêm túc và hiệu quả ban đầu của chương trình này đã cho thấy văn hóa đọc còn hiện diện mạnh mẽ”, ông Tân cho biết.

Vào năm trước, hoạt động “Thử thách 100h đọc sách” từng thu hút sự chú ý khi trao thưởng 500.000 đồng cho mỗi người hoàn thành 100 giờ đọc sách tại quán. Người tham gia tích lũy thời gian đọc tại hai địa điểm nhắc trên trong suốt thời gian diễn ra chương trình, đồng thời phải cất điện thoại để duy trì sự tập trung. Khi đạt đủ số giờ quy định, họ sẽ nhận được khoản thưởng tương ứng từ ban tổ chức.

Diễn ra từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 1/2027, dự án “Hành trình viết 100 trang” do ông Lê Bá Tân - người sáng lập chuỗi nhà sách cũ Bá Tân - khởi xướng. Theo ông, chương trình nhằm tiếp nối hoạt động “Thử thách 100h đọc sách” từng nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng.