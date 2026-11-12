TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh

Các cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện trên TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo phương châm linh hoạt linh hoạt "học qua chơi, chơi mà học"

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 12135/Kh-SGDĐT về tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non trên địa bàn thành phố, năm học 2026-2027.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học"; đồng thời giúp trẻ mẫu giáo được trải nghiệm với các hoạt động làm quen với tiếng Anh tự nhiên thông qua tiếp cận công nghệ và tích hợp; bước đầu hình thành phản xạ và sự tự tin trong giao tiếp, tạo nền tảng vững chắc cho việc tiếp cận ngoại ngữ ở cấp tiểu học…

Theo Sở GD-ĐT, kế hoạch được triển khai dựa trên sự tự nguyện, đồng thuận đăng ký của cha mẹ trẻ hoặc người chăm sóc trẻ; công khai, minh bạch về mục tiêu, tài liệu, thời lượng, phương thức tổ chức và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ theo quy định.

Học sinh mầm non tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động được tổ chức thông qua vui chơi, trải nghiệm, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng tiếp nhận của từng trẻ; không dạy trước chương trình tiểu học; không kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh của trẻ theo hướng gây áp lực hoặc xếp hạng trẻ; chú trọng phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho trẻ.

Triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện từng địa bàn đối với các xã, phường có điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, đội ngũ; đối với những địa phương khả năng xã hội hóa còn hạn chế, ưu tiên củng cố các điều kiện nền tảng, không tạo áp lực cho CSGD mầm non và địa phương…

Theo kế hoạch, đối với hoạt động tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh: Các CSGD mầm non có đủ điều kiện tiếp tục tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ trẻ; vận dụng linh hoạt phương châm "học qua chơi, chơi mà học", hợp tiếng Anh vào các hoạt động hằng ngày một cách tự nhiên, nhẹ nhàng…

Đối với hoạt động thí điểm tiếng Anh tích hợp: Tổ chức tích hợp thông qua hoạt động làm quen với Toán, Ngôn ngữ và Khám phá thế giới quanh em, khuyến khích làm quen tiếng Anh với giáo viên bản ngữ trên nền tảng ứng dụng công nghệ tương tác, học qua dự án.

Thời lượng thực hiện: Trẻ 3-5 tuổi tổ chức 4 hoạt động/tuần; trẻ 5 - 6 tuổi tổ chức 6 hoạt động/tuần. Bố trí thời khóa biểu khoa học, không gây chồng lấn, bảo đảm đúng định mức chương trình chính khóa; có phương án chăm sóc, giáo dục chu đáo, an toàn cho trẻ không đăng ký tham gia.