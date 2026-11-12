Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai thanh niên cứu người đuối nước

Chiều ngày 11/11, thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 2 đoàn viên tại xã Kỳ Thượng vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Hai thanh niên nhận Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” gồm: anh Trần Đình Trọng - Chi đoàn Tiến Thượng và anh Nguyễn Xuân Hải - Chi đoàn Mỹ Tân.

Cũng trong dịp này, BCH Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng bằng khen cho hai đoàn viên vì đã có hành động đẹp cứu người đuối nước.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và xã Kỳ Thượng trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho anh Trần Đình Trọng và anh Nguyễn Xuân Hải.

Trước đó, vào sáng 4/11/2026, tại khu vực cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng), phát hiện em Lê Minh Hy (SN 2012, trú tại xã Kỳ Lạc) bị đuối nước dưới sông, trong điều kiện dòng nước chảy xiết, anh Trần Đình Trọng (SN 1992) và anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, cùng trú xã Kỳ Thượng) đã không ngần ngại lao xuống sông, phối hợp cứu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của hai đoàn viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức sẵn sàng hành động vì cộng đồng.