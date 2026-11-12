Xã Thạnh Bình tổ chức giải cầu lông dịp 20/11

Giải có sự tham gia của 6 đội tuyển cầu lông đến từ các trường, gồm: Mầm non Họa Mi, Mầm non Sơn Ca, Tiểu học Đào Em, Tiểu học Mính Viên, THCS Phạm Bằng và THCS Lê Vĩnh Khanh.

Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm và loại trực tiếp dựa trên số lượng vận động viên tranh tài ở các nội dung. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Giải là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trường học; góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục - thể thao và tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.