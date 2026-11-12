Nữ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân đạt GPA 3.98/4.0, 5 kỳ liên tiếp giành học bổng

Từ cô sinh viên rụt rè đến bảng điểm gần tuyệt đối

Bước vào ĐH Kinh tế Quốc dân, Đỗ Hà Trang đặt mục tiêu hoàn thành chương trình học trong ba năm để dành năm cuối đi thực tập. Cô cũng mong đạt GPA loại Xuất sắc và giành ít nhất một kỳ học bổng Khuyến khích học tập. Kết quả sau bốn năm vượt xa những dự định ban đầu: Trang tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Quản trị Nhân lực, đạt GPA 3.98/4.0 (9.3/10).

Nữ sinh còn nhận học bổng xét tuyển đầu vào khóa 64 của khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, học bổng Khuyến khích học tập năm kỳ liên tiếp và học bổng thành tích học tập xuất sắc cấp Khoa hai năm liền. Bên cạnh đó, Trang đạt IELTS 7.0.

Đỗ Hà Trang tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Quản trị Nhân lực, ĐH Kinh tế Quốc dân, với GPA 3.98/4.0.

Dù vậy, việc thích nghi với môi trường đại học không dễ dàng. Quen với cách học phổ thông, nơi giáo viên hướng dẫn sát sao, Trang từng lúng túng khi phải tự tìm tài liệu và hệ thống kiến thức. Cô nhận ra, giảng viên chỉ định hướng, còn sinh viên phải chủ động đào sâu vấn đề.

Trang bắt đầu đọc giáo trình trước mỗi buổi học, tìm thêm tài liệu liên quan và ghi lại những nội dung chưa hiểu. Đến lớp, cô tập trung trao đổi, đặt câu hỏi thay vì chỉ chép bài. Cách học này giúp Trang hiểu bản chất vấn đề, ghi nhớ lâu hơn và tự tin khi thảo luận.

“Từ một cô tân sinh viên còn nhiều rụt rè, mình đã học cách gạt bỏ áp lực phải hoàn hảo”, Trang chia sẻ. Với cô, thành tích không đến từ việc luôn biết câu trả lời, mà từ sự sẵn sàng hỏi, thử và sửa sai. Câu nói cô tâm đắc là: “Mình chỉ là chưa biết chứ không phải không biết”.

Đánh đổi những cuộc vui để đi thực tập từ năm thứ hai

Không đợi đến năm cuối, Trang tìm cơ hội thực tập chuyên ngành từ năm thứ hai, lần lượt tiếp cận tuyển dụng, hành chính nhân sự và lương thưởng. Cô còn tham gia cuộc thi "HR Sandbox", dự án kết nối người hướng dẫn và người học Menteelogy, đồng thời làm gia sư tiếng Anh và giáo viên đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Những trải nghiệm ấy giúp Trang hiểu công việc nhân sự ngoài giáo trình và nhận ra điểm mạnh, điểm cần cải thiện. Việc dạy học cũng rèn cho cô khả năng truyền đạt, lắng nghe và ứng xử với người khác, những kỹ năng hữu ích trong lĩnh vực quản trị con người.

Tuy nhiên, vừa học vừa thực tập không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có giai đoạn lịch thi, bài tập lớn và hạn công việc ở doanh nghiệp dồn vào cùng một thời điểm. Muốn giữ thành tích để tiếp tục nhận học bổng, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội học nghề, Trang từng mệt mỏi, quá tải và lo việc học bị ảnh hưởng.

Để giải quyết, mỗi Chủ nhật, cô lập kế hoạch cho tuần mới, ghi rõ lịch học, lịch làm và các hạn cần hoàn thành. Trước khi ngủ, Trang tiếp tục sắp xếp đầu việc hôm sau theo mức độ ưu tiên. Nguyên tắc “giờ nào việc nấy” giúp cô tập trung hơn giữa nhiều trách nhiệm.

Đỗ Hà Trang rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp tại ĐH Kinh tế Quốc dân.

Trang thừa nhận, bản thân từng phải gác lại sở thích, bỏ lỡ những cuộc hẹn với bạn bè và hạn chế thời gian giải trí để hoàn thành công việc. Đổi lại, cô tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ nghề nghiệp và học cách chịu áp lực. Đây là điều cô vẫn luôn trân trọng. “Sự đánh đổi đó, đối với mình, là một khoản ‘đầu tư’ hoàn toàn xứng đáng cho tương lai”, cô nói.

Sau tốt nghiệp, Trang tiếp tục tập trung cho công việc chuyên môn, trau dồi tiếng Anh và học thêm tiếng Trung. Cô đặt mục tiêu có nền tảng chuyên môn vững, cùng hai ngoại ngữ, đồng thời dự định tìm học bổng thạc sĩ ở nước ngoài trong một đến hai năm tới.

Điều Trang muốn giữ lại sau bốn năm không chỉ là tấm bằng thủ khoa. Cô cho rằng, điểm số rồi sẽ trở thành cột mốc cũ, còn tinh thần tự học, thái độ cầu thị và khả năng kết nối với người khác mới là hành trang lâu dài khi bước vào môi trường làm việc.

Ảnh: NVCC