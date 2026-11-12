Khó khăn trong công tác y tế học đường ở Võ Miếu

Nhân viên Trường Mầm non Võ Miếu chú trọng công tác chế biến, chuẩn bị bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Tại Trường Tiểu học Võ Miếu, sau sáp nhập, nhà trường có trường chính và 3 phân hiệu, với 2.177 học sinh, 92 lớp. Quy mô lớn, địa bàn quản lý rộng, trong khi chưa có nhân viên được đào tạo chuyên môn y tế nên công tác chăm sóc sức khỏe học sinh còn gặp khó khăn. Hiện trường chính bố trí một nhân viên văn phòng kiêm thủ quỹ phụ trách y tế học đường; tại các phân hiệu, nhiệm vụ này được giao cho giáo viên bộ môn Mỹ thuật kiêm nhiệm.

Thầy giáo Lê Thanh Tú - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Giáo viên được phân công có định mức giảng dạy 23 tiết/tuần, do kiêm nhiệm công tác y tế nên được giảm 3 tiết để thực hiện nhiệm vụ. Đây là giải pháp phù hợp với điều kiện hiện nay, giúp duy trì công tác chăm sóc sức khỏe học sinh tại các phân hiệu. Tuy nhiên, do chưa có chuyên môn sâu về y tế nên nhà trường vẫn cần sự phối hợp, hỗ trợ của cơ sở y tế địa phương”.

Để khắc phục khó khăn, nhà trường trang bị các vật dụng, thuốc thiết yếu phục vụ sơ cứu ban đầu; hằng năm phối hợp với Trạm Y tế khám sức khỏe cho học sinh, triển khai các nội dung phối hợp về y tế trường học. Công tác tuyên truyền vệ sinh cá nhân, không ăn quà vặt, bảo đảm nước uống và vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Trường ký hợp đồng cung cấp nước uống với đơn vị kinh doanh có nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh theo quy định; đồng thời tổ chức phun tiêu độc, khử trùng 2 lần/năm học.

Giáo viên Trường Tiểu học Võ Miếu tại Phân hiệu Cự Thắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và kiêm nhiệm công tác y tế học đường, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tại Trường Mầm non Võ Miếu, công tác y tế học đường có những yêu cầu riêng do gắn liền với hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức ăn bán trú. Hiện trường có trường chính, 3 phân hiệu và 2 điểm trường với 1.261 trẻ; trong đó 5/6 điểm tổ chức ăn bán trú. Khoảng cách từ các điểm trường đến trường chính từ 3-18 km, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và chăm sóc sức khỏe trẻ.

Cô giáo Trần Thị Ngọc Ánh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện nay, nhà trường chưa có nhân viên y tế chuyên trách, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh chủ yếu do nhân viên kiêm nhiệm. Trong khi đó, trẻ mầm non còn nhỏ, khả năng tự chăm sóc bản thân còn hạn chế. Tại các điểm trường tổ chức bán trú, việc đảm bảo vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm cho trẻ đòi hỏi sự quan tâm, theo dõi thường xuyên và trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường”.

Để khắc phục, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế khám sức khỏe cho trẻ; hướng dẫn trẻ thực hiện các thói quen vệ sinh như rửa tay, đánh răng, súc miệng; đồng thời bố trí tủ thuốc tại trường chính, các phân hiệu và điểm trường. Nhà trường cũng phân quyền cho trưởng các phân hiệu chủ động quản lý hoạt động tại đơn vị; thành lập tổ kiểm tra, giám sát bán trú hằng ngày với sự tham gia của giáo viên, nhân viên và đại diện phụ huynh, góp phần nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn cho trẻ.

Đối với việc cung ứng thực phẩm năm học 2026-2027, trong thời gian chờ UBND xã quyết định đơn vị cung cấp chính thức, nhà trường chủ động phối hợp thẩm định hồ sơ pháp lý, kiểm tra các điều kiện bảo đảm của đơn vị cung ứng, báo cáo UBND xã xem xét phương án cung cấp tạm thời. Việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng thực phẩm được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ.

Thực tế tại các nhà trường cho thấy, khó khăn trong công tác y tế học đường ở Võ Miếu không chỉ là thiếu nhân viên chuyên trách mà còn do quy mô trường lớp lớn, địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, trong khi yêu cầu chăm sóc sức khỏe học sinh ngày càng cao, nhất là tại các cơ sở tổ chức ăn bán trú. Trước thực tế đó, UBND xã Võ Miếu đã quan tâm chỉ đạo các nhà trường rà soát điều kiện thực tế, bố trí nhân lực phù hợp; tăng cường phối hợp với Trạm Y tế trong khám sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. Đồng thời, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kiểm tra, giám sát hoạt động bán trú; kịp thời nắm bắt, xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà trường.

Các nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe đầu năm học, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Với sự chỉ đạo của địa phương và tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các trường đã nỗ lực duy trì công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, từng bước khắc phục những khó khăn sau sáp nhập. Tuy nhiên, về lâu dài, việc quan tâm bố trí nhân viên y tế có chuyên môn, nhất là tại các trường có nhiều phân hiệu, điểm trường và tổ chức bán trú, vẫn là yêu cầu cần thiết. Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đội ngũ kiêm nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng y tế học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh trên địa bàn.