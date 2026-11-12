Cô trò Trường Tiểu học Hoằng Lộc trong giờ học.

Việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện được Trường Tiểu học Hoằng Lộc cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường. Năm học 2026-2027, trường có 40 lớp với 1.288 học sinh, được tổ chức tại trường chính và 2 phân hiệu. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng thống nhất về kế hoạch, nội dung, đồng thời linh hoạt trong triển khai tại từng phân hiệu.

Thầy giáo Mai Trọng Thái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Lộc, cho biết: “Nhà trường xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng. Trong đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Ở bậc THCS, Trường THCS Tố Như, xã Hoằng Lộc cũng đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp - an toàn làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với quy mô 1 trường chính, 5 phân hiệu và 2.499 học sinh, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Giáo viên từng bước đổi mới phương pháp giảng dạy, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn. Việc chia sẻ học liệu, kinh nghiệm, phương pháp dạy học góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các giáo viên, tạo sự thống nhất trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Huấn, Hiệu trưởng Trường THCS Tố Như, cho biết: “Không chỉ chú trọng hoạt động trên lớp, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, văn hóa - văn nghệ và thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những nguy cơ, rủi ro trong cuộc sống”.

Cùng với đổi mới hoạt động giáo dục, công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp trên địa bàn xã được quan tâm thực hiện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước được đầu tư, bổ sung theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cảnh quan các nhà trường ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo dựng không gian học tập thân thiện, an toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Để tạo chuyển biến đồng bộ, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lộc xác định xây dựng môi trường giáo dục toàn diện không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các tầng lớp Nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Bằng, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hoằng Lộc, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền xã xác định phát triển giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, cần được ưu tiên quan tâm. Vì thế, xã chú trọng chỉ đạo, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường học; đồng thời vận động con em quê hương có trình độ, năng lực trở về tham gia giảng dạy, công tác tại địa phương; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mục tiêu đặt ra là trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, chất lượng giáo dục của xã tiếp tục được nâng lên, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh”.

Xây dựng môi trường giáo dục toàn diện là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và chung sức của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Với nền tảng truyền thống hiếu học, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng những đổi mới từ mỗi cơ sở giáo dục, Hoằng Lộc đang từng bước tạo dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, kỷ cương và chất lượng.