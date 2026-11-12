Ảnh mặt mộc của Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ TPHCM, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 ở Hải Phòng, cô giành danh hiệu Á hậu 1 và Đại sứ Nhân ái.

Trong hành trình dự thi, Khánh Linh cùng các thí sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Khánh Linh cho biết cuộc thi giúp cô biết lắng nghe, thấu hiểu và nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ hơn.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Khánh Linh cho biết từng là thủ khoa Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU, có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4,6 và nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Cô kể đã dành nhiều thời gian ôn bài, tự học để hiểu bài giảng tốt hơn khi lên lớp.

Khánh Linh cho biết từ lớp 11, cô được trường tạo điều kiện học các khóa AP song song với chương trình phổ thông. Với năm khóa học này, cô từng phải thức đêm ôn luyện vì thấy nội dung khó. Theo Khánh Linh, kiến thức tích lũy trong giai đoạn đó giúp cô thuận lợi hơn khi bước vào đại học.

Tại BUV, Khánh Linh có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng và một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

Khánh Linh chia sẻ cô từng học cách giới thiệu bản thân cơ bản bằng sáu thứ tiếng. Tuy nhiên, hai ngoại ngữ cô sử dụng thành thạo là tiếng Anh và tiếng Trung.

Dù nhận được 6 học bổng ở Mỹ, Khánh Linh quyết định học tại Việt Nam. Cô tin mình vẫn có cơ hội phát triển trong nước và muốn được gần gia đình hơn. “Em sợ xa gia đình”, Khánh Linh chia sẻ. Cô cũng muốn đến Hà Nội học tập, khám phá thêm một vùng đất mới.

﻿﻿ ﻿

Là chị cả trong gia đình, Khánh Linh trân trọng sự đồng hành của ông bà và những nỗ lực của mẹ để các con có điều kiện học tập, rèn luyện. Khánh Linh kể ở nhà, cô thường đồng hành, học hỏi những công việc mẹ đang làm.

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - mẹ Á hậu Khánh Linh - cho biết con gái từng nói mong đạt giải để có thể thực hiện thêm nhiều dự án nhân ái, dùng tiền thưởng chia sẻ với người khó khăn. Theo bà, ở nhà, Khánh Linh là người chị cả giàu tình thương, sẵn sàng chịu thiệt thòi, nhường nhịn các em.

Chứng kiến những thay đổi của con, bà Bích Đào nhận xét Khánh Linh trưởng thành, tiến bộ sau ba tháng ở nhà chung. Bà xem hành trình Hoa hậu Việt Nam là một “khóa học cao học” thành công của các thí sinh.

Ngoài việc học, cô còn hỗ trợ viết kịch bản cho các buổi trình diễn tại công ty của mẹ, tham gia biểu diễn ca hát và nhảy múa.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh đặt mục tiêu trong ba năm xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho trẻ em vùng cao. Nhận đồng thời danh hiệu Đại sứ Nhân ái, cô cho biết càng thấy cần nỗ lực và mong sớm bắt tay thực hiện các dự án cộng đồng.