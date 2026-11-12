Xã Hòa Tiến tuyên dương 9 Nhà giáo trẻ tiêu biểu

Lãnh đạo Đoàn xã, Phòng Văn hóa – Xã hội xã Hòa Tiến trao tặng Giấy khen cho 9 thầy, cô giáo.

Đây là những gương mặt nhà giáo trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, giàu nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tinh thần sáng tạo và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, các thầy, cô còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động Đoàn, Hội, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các đơn vị trường học.

Danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của các thầy, cô giáo mà còn là nguồn động viên, khích lệ đội ngũ giáo viên trẻ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và lòng yêu nghề. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo trẻ vững chuyên môn, giàu tâm huyết, trách nhiệm, chung tay nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.