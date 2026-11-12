Thủ khoa Học viện Cảnh sát từng tham gia phá án, được phong hàm vượt cấp

Từ cựu học sinh chuyên Toán đến thủ khoa Học viện Cảnh sát

Cuối tháng 5/2026, Đỗ Trần Minh Anh (Hà Nội), tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân với điểm GPA 3,85/4, đồng thời được phong vượt cấp cấp bậc hàm Trung úy. Anh cũng là đại diện duy nhất của Học viện trong danh sách gần 100 thủ khoa được Hà Nội vinh danh tới đây.

“Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa, chỉ tâm niệm cố gắng học tập và rèn luyện để đạt kết quả tốt nhất”, Minh Anh nói.

Minh Anh ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân từ nhỏ. Dù gia đình không có ai công tác trong ngành, những câu chuyện mẹ kể về ông ngoại - người từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ - đã để lại trong anh nhiều ấn tượng.

Sự ngưỡng mộ, trân trọng và tự hào về thế hệ đi trước, cùng hình ảnh những người chiến sĩ công an tận tụy, dũng cảm đã dần hình thành lý tưởng nghề nghiệp của Minh Anh từ sớm.

Theo học lớp chuyên Toán tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, nam sinh từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Dù trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học lớn, Minh Anh vẫn kiên định với lựa chọn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Không đủ điều kiện tuyển thẳng vào trường do yêu cầu được triệu tập tham dự vòng thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, nam sinh dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT trong 3 tháng, sau đó trúng tuyển.

Đỗ Trần Minh Anh tốt nghiệp thủ khoa Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu nhập học, Minh Anh trải qua 6 tháng huấn luyện đầu khóa với nhiều nội dung như tập điều lệnh, bơi, bắn súng và sinh hoạt theo chế độ tập thể. Chàng trai không khỏi bỡ ngỡ khi phải thích nghi với giờ giấc, kỷ luật nghiêm ngặt.

Kết thúc huấn luyện, căn cứ vào thành tích học tập, Minh Anh được phân vào lớp chất lượng cao, chuyên ngành Điều tra tội phạm trật tự xã hội. Thích đọc truyện trinh thám từ nhỏ, Minh Anh hào hứng khi được theo đuổi chuyên ngành này.

Tuy nhiên, những môn đại cương mang tính lý luận và khái quát cao khiến nam sinh lúng túng. Minh Anh nhận ra phương pháp học ở phổ thông không còn phù hợp.

“Nếu giữ cách học cũ sẽ rất khó tiến bộ. Mình bắt đầu tìm tòi, đọc thêm tài liệu và trực tiếp hỏi giảng viên khi gặp vấn đề khó”, Minh Anh nói.

Đến khi học các môn chuyên ngành, nam sinh có thêm động lực vì được tiếp cận những kiến thức nghiệp vụ đặc thù, như nắm bắt tâm lý tội phạm, kỹ năng hỏi cung bị can hay nghiên cứu hồ sơ vụ án…

Minh Anh được phong vượt cấp quân hàm Trung úy. Ảnh: NVCC

Bên cạnh duy trì thành tích học tập, nam sinh còn tham gia nhiều cuộc thi. Xuất phát điểm là học sinh chuyên Toán nhưng có niềm yêu thích với môn Tin, Minh Anh đã đăng ký vào đội tuyển Tin học của trường.

Ba năm trong đội tuyển, Minh Anh từng giành giải Nhì khối không chuyên, giải Ba khối chuyên tại kỳ thi Olympic Tin học sinh viên và giải Nhất kỳ thi lập trình viên quốc tế ICPC khu vực châu Á.

Để đạt được kết quả này, Minh Anh phải dành nhiều thời gian tự học, rèn luyện kỹ năng lập trình. Có những đêm, nam sinh ngồi một mình đến 3h sáng để tìm lời giải cho các bài toán, thuật toán khó.

Ngoài ra, Minh Anh cũng tham gia nghiên cứu khoa học và hoàn thành hai đề tài liên quan đến nghiệp vụ. Nhờ có thế mạnh ngoại ngữ, nam sinh còn được giao nhiệm vụ làm sĩ quan liên lạc, phục vụ trong các hội nghị quốc tế.

Thức xuyên đêm cùng công an phá án

Tháng 9/2025, Minh Anh bắt đầu đợt thực tập kéo dài 6 tháng tại Công an phường Hà Đông, Hà Nội. Chỉ sau khoảng một tuần làm quen với đơn vị, Minh Anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ điều tra.

Kỷ niệm đáng nhớ với Minh Anh là vụ trộm cắp liên tiếp 5 xe máy. Vốn có thế mạnh về công nghệ thông tin, Minh Anh được giao hỗ trợ phân tích dữ liệu từ hệ thống camera an ninh.

Sau khoảng 1,5 tháng, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ các đối tượng liên quan. Với những đóng góp này, Minh Anh được Chủ tịch UBND phường Hà Đông tặng giấy khen.

Minh Anh được vinh danh "Gương mặt trẻ công an tiêu biểu". Ảnh: NVCC

Cũng trong quá trình thực tập, Minh Anh nhiều lần tham gia đấu tranh, truy bắt tội phạm. Có hôm, cả tổ công tác phải làm việc xuyên đêm. Một số vụ án phức tạp đòi hỏi lực lượng chức năng kiên trì bám sát, theo dõi đối tượng trong thời gian dài.

“Thời sinh viên, mình chủ yếu học qua hồ sơ vụ án hoặc được nghe thầy cô kể, nhưng khi đi thực tập mới thực sự trải nghiệm thực tế. Đó là những kỷ niệm mình sẽ nhớ suốt đời", Minh Anh chia sẻ.

Đợt thực tập cũng giúp nam sinh hiểu rõ hơn về công việc mình đã lựa chọn. Theo Minh Anh, phía sau mỗi vụ án là quá trình làm việc vất vả, đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao. Vì thế, Minh Anh xác định bản thân phải sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì theo yêu cầu nhiệm vụ.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Anh được Học viện Cảnh sát Nhân dân giữ lại làm giảng viên tại khoa Nghiệp vụ điều tra hình sự. Chàng trai sinh năm 2003 đang trong giai đoạn duyệt giảng và có kế hoạch tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

“Mình mong muốn không chỉ hoàn thiện kiến thức mà còn có thể truyền đạt những điều đã học, kinh nghiệm tích lũy được cho các thế hệ học viên sau này”, Minh Anh chia sẻ.