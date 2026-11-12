Nét đẹp văn hóa của Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

Thầy và trò trong thư viện của trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Được thành lập năm 1997, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ trải qua gần ba thập niên xây dựng và trưởng thành. Hơn 4.500 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh ở các xã vùng đặc biệt khó khăn được học tập, rèn luyện dưới mái trường này.

Rời bản làng vùng cao về ngôi trường đóng tại phường Phú Thọ, những ngày đầu nhập học, nhiều em còn rụt rè, bỡ ngỡ, chưa quen với nếp sinh hoạt tập thể.

Cô Phí Mai Hương, Phó Hiệu trưởng, người có nhiều năm gắn bó với trường, cho biết: “Thầy cô không chỉ giảng bài mà còn dạy dỗ các em từ những việc nhỏ nhất như cách gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng, giữ gìn vệ sinh phòng ở, cách chào hỏi và ứng xử với mọi người”.

Thầy Đặng Quốc Hùng (thứ 4 từ trái sang) - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ với học sinh trong lễ tri ân và trưởng thành. (Ảnh: ﻿HỒNG HÀ)

Ở trường, thầy cô còn đảm nhận vai trò của những người cha, người mẹ. Ban giám hiệu và giáo viên phụ trách ký túc xá phân công nhau trực 24/24 giờ. Ngay cả những buổi tối không phải phiên trực, các thầy cô vẫn tranh thủ ghé thăm phòng ở, hỏi han chuyện học hành, kiểm tra bữa ăn, giấc ngủ và động viên học trò.

Thầy Hiệu trưởng Đặng Quốc Hùng dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt. Để lắng nghe tâm tư của các em, thầy Hùng xây dựng kênh góp ý trực tuyến bên cạnh hòm thư góp ý truyền thống. Từ những chuyện nhỏ trong sinh hoạt đến nhận xét về các cuộc thi, hoạt động tập thể, học sinh đều gửi cho thầy Hiệu trưởng.

Ở khu ký túc xá, mỗi căn phòng đều được duy trì ngăn nắp, gọn gàng. Nhà trường còn phân chia khu vực trồng rau cho từng lớp chăm sóc, giúp các em biết quý trọng sức lao động và có trách nhiệm với công việc tập thể.

Học sinh tự giác lao động, chăm sóc vườn trường. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở trường rất sôi nổi. Học sinh được tham gia bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và các câu lạc bộ văn nghệ, nghệ thuật. Đặc biệt, Câu lạc bộ sáo trúc đã trở thành nét riêng của trường. Tiếng sáo do các em học sinh biểu diễn vang lên trong nhiều sự kiện, hoạt động tập thể, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ đem lại niềm vui mà còn giúp những học sinh vốn nhút nhát có cơ hội thể hiện bản thân. Từ những buổi tập văn nghệ, những trận bóng sôi nổi đến giờ sinh hoạt chung, tình bạn giữa học sinh các dân tộc ngày càng thêm gắn bó. Đến năm học cuối cấp, các em trở thành bạn bè thân thiết, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi.

Em Đinh Nguyễn Ngọc Thư, học sinh lớp 12A1, quê ở xã Yên Sơn, dân tộc Mường chia sẻ: “Ngôi trường ngày càng đẹp, khang trang hơn. Các cô giáo quan tâm đến từng bữa ăn, chất lượng thực phẩm, nhà vệ sinh. Từ tình cảm cô trò, em càng thêm yêu trường và nuôi ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai”.

Ý thức tự giác học tập rất cao. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Còn Mùa A Hờ, học sinh dân tộc H'Mông, đến từ bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, thích nhất những giờ vui chơi, đá bóng cùng bạn bè. Những khi cảm thấy áp lực, em lại tìm đến cô chủ nhiệm Trần Quỳnh để tâm sự, được cô động viên và tiếp thêm quyết tâm học tập.

Những năm gần đây, nhiều hạng mục của trường được tỉnh quan tâm đầu tư, sửa chữa, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh. Trên khuôn viên rộng hơn 4ha là những hàng cây xanh, lối đi sạch đẹp cùng các khu học tập, ký túc xá, sân thể thao tạo nên không gian sinh hoạt gần gũi.

Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm thần của học sinh, bởi nhiều em chịu áp lực từ hoàn cảnh gia đình và cuộc sống. Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên gặp gỡ, động viên, hỗ trợ những trường hợp đặc biệt.

Đã có học sinh chịu áp lực gia đình, sống khép kín, ít giao tiếp với bạn bè, thậm chí tự gây tổn thương cho bản thân. Bằng sự kiên trì gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành, thầy cô đã giúp em dần ổn định tâm lý, hòa nhập với tập thể. Nhà trường cũng thường xuyên vận động, quyên góp, trao quà hỗ trợ học sinh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Nhà trường xét trao thưởng hằng tháng cho học sinh. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Với những giáo viên nhiều năm gắn bó, niềm vui lớn nhất không chỉ là thành tích học tập mà còn là sự trưởng thành của học trò. Cô Tô Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm nhiều năm, chia sẻ rằng, muốn học trò mở lòng, người giáo viên phải vừa là người thầy, người chị, vừa là người bạn; phải yêu thương, động viên các em từ những việc nhỏ nhất. Sau 3 năm học tập, nhiều học sinh vốn dè dặt, tự ti đã trở nên mạnh dạn, tự tin và dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn.

Tình thương và sự sẻ chia luôn song hành với nâng cao chất lượng giáo dục. Hai năm học gần đây, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng các tiết dạy theo hướng nghiên cứu bài học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Công tác quản lý cũng từng bước ứng dụng công nghệ số.

Giờ thao giảng của giáo viên. (Ảnh: HỒNG HÀ)

Những nỗ lực ấy góp phần mang lại kết quả đáng ghi nhận. Năm học 2025-2026, trường có 30 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường xếp thứ 19 trong tổng số 158 đơn vị giáo dục công lập của tỉnh Phú Thọ.

Có thể nói, học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ không chỉ được học tập, rèn luyện mà còn được sống trong tình yêu thương, được trân trọng bản sắc và học cách sống với những người chung quanh. Sau khi ra trường, nhiều em vẫn trở về thăm thầy cô, thăm mái trường từng gắn bó. Tình cảm ấy minh chứng cho nét đẹp văn hóa sư phạm ở nơi thầy cô hết lòng vì học sinh thân yêu.