Cô gái 'ngã chổng vó' khi ngồi sau xe máy, xem camera dân tình liền đoán ra nguyên nhân

Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của 2 cô gái. Theo đó, 2 cô gái chở nhau trên một xe máy, cô gái cầm lái vừa rồ ga lên thì người bạn ngồi đằng sau liền "ngã chổng vó", lăn xuống đất đầy đau đớn. Sự việc này được camera an ninh ghi lại.

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Kiều Lê)

Cú ngã khá đau khiến cô gái không thể tự đứng dậy. Phát hiện vụ việc, người bạn đi cùng và những người dân xung quanh khác liền chạy đến để hỗ trợ.

Sau khi xem clip, nhiều người đều đồng tình rằng, do cô gái cầm lái lên ga nhanh quá, cô gái ngồi sau bị quán tính nên mới ngã ngược ra sau.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Không ít người vừa bất ngờ vừa bật cười trước tình huống xảy ra quá nhanh, trong khi một số khác cho rằng đây là bài học đáng nhớ khi ngồi sau xe máy.

Nhiều ý kiến cũng nhắc nhở người điều khiển phương tiện cần chú ý thao tác tăng ga, tránh tăng tốc đột ngột, đặc biệt khi chở thêm người phía sau. Bởi chỉ một cú vít ga thiếu kiểm soát cũng có thể khiến người ngồi sau mất thăng bằng, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.