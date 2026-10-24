Tự hào nghề phát thanh

Đưa tiếng nói của Đảng đến với bà con

Bà Trần Thị Ngọc, nguyên Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc.

Gắn bó với nghề báo nói từ năm 1984 tại Đài Phát thanh huyện Chiêm Hóa, rồi về Đài PT-TH tỉnh làm việc ở Phòng Thời sự, đến năm 2013 tôi đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc cho tới khi nghỉ hưu. Suốt hành trình ấy, mảng phát thanh đã trở thành một phần máu thịt trong cuộc đời tôi. Hơn nửa thế kỷ qua, dù ở cấp huyện hay cấp tỉnh, trong điều kiện gian khó hay hiện đại, những người làm báo nói luôn giữ vững một tâm nguyện: đưa tiếng nói của Đảng đến với bà con. Trải qua những năm tháng lội suối băng rừng thu thanh tiếng nói đồng bào, niềm vui lớn nhất của chúng tôi là thấy cánh sóng thực sự trở thành chỗ dựa tinh thần của Nhân dân. Nay theo dõi thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống bằng công nghệ số hiện đại, tôi tin rằng “cánh sóng niềm tin” của Tuyên Quang sẽ còn vươn xa hơn nữa.

Thầm lặng giữ sóng

Ông Nguyễn Thành Tâm, nguyên Phó Trưởng phòngKế hoạch, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang.

Năm 1976, tôi nhận công tác tại Đài Phát thanh Hà Tuyên, sau đó được cử lên Đài Truyền thanh huyện Đồng Văn. Công việc của tôi là trực máy, chuẩn bị thiết bị để tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Hà Tuyên và Đài địa phương.

Gắn bó với máy móc, tôi hiểu rằng công sức của người làm nội dung cần được nối tiếp bằng sự cẩn trọng của người làm kỹ thuật. Một chương trình được chuẩn bị chu đáo phải đến với bà con đúng giờ, rõ tiếng thì mới trọn vẹn ý nghĩa. Vì thế, mỗi ca trực đều đòi hỏi sự tập trung, từ chuẩn bị máy đến theo dõi quá trình phát sóng. Phía sau những thao tác quen thuộc ấy là trách nhiệm với từng chương trình, từng người nghe.

Nhìn lại chặng đường 50 năm kể từ ngày Đài Phát thanh Hà Tuyên phát sóng chương trình đầu tiên, tôi càng hiểu hành trình ấy được vun đắp từ sự tận tụy của nhiều thế hệ. Trong đó có những người lặng lẽ bên máy, góp sức để mỗi chương trình đến được với bà con. Sau này, trải qua nhiều vị trí công tác, tôi vẫn mang theo bài học từ những ca trực đầu tiên: Ở cương vị nào cũng phải tận tâm, cẩn trọng bởi chất lượng công việc chung bắt đầu từ trách nhiệm của từng người.

Chuyển mình trong thời đại số

Nhà báo Hoàng Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Điện tử, Phát thanh và Nội dung số.

Hơn ai hết, những người làm phát thanh chúng tôi hiểu rằng, trong thời đại công nghệ số bùng nổ, công chúng có nhiều lựa chọn để tiếp cận thông tin. Nhưng lợi thế lớn nhất của phát thanh - điều mà không nền tảng nào có thể thay thế được chính là sự gần gũi, tính chân thật của âm thanh hiện trường và sức truyền cảm sâu sắc từ giọng nói. Để “cánh sóng” tiếp tục vươn xa, chúng tôi không cho phép mình dừng lại ở cách làm truyền thống. Đội ngũ làm phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ: mỗi đề tài không chỉ phát sóng trên tần số radio quen thuộc mà còn được phát triển thành các sản phẩm podcast trên các nền tảng số. Dù công nghệ hay phương thức truyền tải có thay đổi thế nào, thì cái tâm của người làm báo, tính chính xác, sự thấu hiểu và trách nhiệm với thính giả vùng cao vẫn luôn là giá trị cốt lõi mà chúng tôi trân trọng, giữ gìn.

Giữ hồn dân tộc trên sóng phát thanh

Phát thanh viên Triệu Thị Xuân, Phòng Thư ký - Biên tập.

Nhìn lại dấu mốc 50 năm kể từ chương trình phát thanh đầu tiên, tôi xúc động khi tiếng Cao Lan hòa vào thanh âm chung của phát thanh Tuyên Quang. Suốt 16 năm gắn bó với nghề, tôi luôn trân trọng cơ duyên trở thành phát thanh viên tiếng Cao Lan đầu tiên của cơ quan. Với tôi, mỗi lần cất tiếng trước micro là một lần được trò chuyện với đồng bào bằng ngôn ngữ thân thuộc, góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa Cao Lan.

Tiếng Việt vốn phong phú và giàu sắc thái, có những cách diễn đạt rất khó tìm được từ tương ứng trong tiếng Cao Lan. Bởi vậy, trước khi biên dịch, tôi thường đọc kỹ từng câu chữ để hiểu thông điệp, rồi chọn lọc những từ ngữ vừa đảm bảo sự chính xác nhưng vẫn mộc mạc, gần gũi với đồng bào. Tôi mong mỗi bản tin phát trên sóng không chỉ truyền tải trọn vẹn chủ trương, chính sách, mà còn thực sự hữu ích với đời sống để đồng bào nghe dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng được vào thực tiễn.

Giữ mạch sóng thông suốt

Kỹ thuật viên Phan Thị Chinh, Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm, phường Hà Giang 1.

Trạm tiếp sóng phát thanh, truyền hình Núi Cấm với độ cao khoảng 800m so với mực nước biển, ô tô, xe máy chỉ có thể lên đến khoảng 2/3 quãng đường, còn lại cán bộ, nhân viên phải gửi xe lại để leo bộ một quãng đường, người khỏe leo khoảng 15 phút mới tới trạm phát. Tại đây trên độ cao lớn, có cột phát sóng cao khoảng 40m và cũng là nơi thường xuyên ghi nhận những cú sét đánh trong mùa mưa bão.

Sinh sống và làm việc ở điều kiện khó khăn này nên công việc đòi hỏi mọi người phải luôn cẩn trọng và chủ động. Nhưng mỗi khi thấy dải sóng ổn định, thông tin được truyền tải kịp thời đến với bà con, anh chị em trong trạm lại thấy rất vui và yên tâm. Chính niềm vui với nghề và sự tin tưởng của người dân là động lực để chúng tôi gắn bó, cố gắng giữ vững mạch sóng thông suốt trong mọi hoàn cảnh.