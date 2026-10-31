Diễn viên Diễm Hằng: Đưa sáng tạo nghệ thuật thành ngôn ngữ biểu đạt của trẻ em

Malena’s Dream Canvas là nơi Diễm Hằng mong muốn mở rộng trải nghiệm mỹ thuật cho trẻ em. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đưa văn hóa Việt vào ứng dụng mỹ thuật

Malena’s Dream Canvas (Hà Nội) là nơi Diễm Hằng mong muốn mở rộng trải nghiệm mỹ thuật cho trẻ em, giúp các em không chỉ học vẽ mà còn khám phá khả năng đưa ý tưởng vào đời sống.

Điểm đáng chú ý trong định hướng này là sự kết nối giữa hội họa và mỹ thuật ứng dụng. Với Diễm Hằng, một bức tranh không nhất thiết phải dừng lại trên giấy mà có thể trở thành nguồn cảm hứng cho họa tiết thời trang, thiết kế nội thất hay những sản phẩm phục vụ đời sống.

“Với tôi, đưa nghệ thuật vào đời sống không chỉ là việc chuyển một bức tranh lên một sản phẩm thời trang hay nội thất. Tôi nhìn thấy ở đó một cơ hội lớn hơn: kết nối sức sáng tạo của con người với vẻ đẹp văn hóa, mỹ thuật Việt Nam, để những giá trị ấy tiếp tục được hiện diện trong đời sống đương đại”, cô chia sẻ.

Với Diễm Hằng, nền di sản văn hóa và mỹ thuật phong phú của Việt Nam còn có thể là nguồn cảm hứng để sáng tạo những ngôn ngữ thẩm mỹ mới, phù hợp với đời sống hôm nay.

Đó cũng là hướng cô mong muốn phát triển tại Malena’s Dream Canvas và Malena DreamWear: Đưa những nét đẹp văn hóa vào mỹ thuật ứng dụng thông qua chính những tác phẩm và ý tưởng của học viên.

Nữ diễn viên, họa sĩ Diễm Hằng.

Diễm Hằng cũng đặc biệt quan tâm đến tinh thần “Made in Vietnam”. Với cô, một sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam không chỉ nên được nhận diện qua nơi sản xuất, mà còn có thể được nhận diện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc thẩm mỹ và năng lực sáng tạo được gửi gắm trong nó.

“Nếu một ngày, một tác phẩm của học viên được chuyển thể thành sản phẩm và đến với người sử dụng ở nhiều quốc gia, tôi mong rằng họ không chỉ nhìn thấy một thiết kế đẹp. Họ còn có thể nhận ra phía sau thiết kế ấy là một câu chuyện sáng tạo, một góc nhìn cá nhân và những nguồn cảm hứng bắt nguồn từ Việt Nam” - Diễm Hằng cho biết.

Theo Diễm Hằng, trẻ em có cách quan sát thế giới riêng. Từ những hình ảnh quen thuộc, các em có thể tạo ra những liên tưởng bất ngờ, kết hợp màu sắc và hình khối theo cách không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu sẵn có. Khi tiếp cận mỹ thuật ứng dụng, trẻ có cơ hội tìm hiểu cách phát triển ý tưởng thành những hình thức có thể sử dụng trong thực tế.

Hai trong số các tác phẩm của Diễm Hằng.

Nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến tinh thần Made in Vietnam. Theo cô, dấu ấn Việt Nam trong một sản phẩm không chỉ nằm ở nơi sản xuất mà còn có thể được nhận diện qua chiều sâu văn hóa, bản sắc thẩm mỹ và năng lực sáng tạo.

“Nếu một ngày, một tác phẩm của học viên được chuyển thể thành sản phẩm và đến với người sử dụng ở nhiều quốc gia, tôi mong rằng họ không chỉ nhìn thấy một thiết kế đẹp. Họ còn có thể nhận ra phía sau thiết kế ấy là một câu chuyện sáng tạo, một góc nhìn cá nhân và những nguồn cảm hứng bắt nguồn từ Việt Nam”, Diễm Hằng nói.

Với cô, quá trình sáng tạo cũng quan trọng không kém thành phẩm. Một sản phẩm có thể mang giá trị sử dụng, thẩm mỹ hoặc thương mại, nhưng phía sau còn là quá trình tư duy, lựa chọn và lao động sáng tạo. Trải nghiệm này giúp trẻ hiểu rằng ý tưởng của mình có thể được phát triển theo nhiều hướng, đồng thời học cách quan sát và giải quyết vấn đề.

Một số sản phẩm mang tính ứng dụng từ những tác phẩm của Diễm Hằng và học trò.

“Tôi muốn cả trẻ em và người trưởng thành hiểu rằng sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ một tài năng đặc biệt. Ở trẻ em, sáng tạo thường bắt đầu từ sự tò mò và trí tưởng tượng. Các em có thể nhìn một vật dụng quen thuộc theo cách hoàn toàn khác, và không ngại tạo ra những điều khác biệt. Khi tiếp cận mỹ thuật ứng dụng, trẻ học cách phát triển những ý tưởng ấy thành những hình thức có thể sử dụng trong đời sống” - Diễm Hằng chia sẻ.

Cô cho rằng, khi một người tự tay phát triển một họa tiết trên trang phục, thiết kế một vật dụng hay tạo ra một sản phẩm từ ý tưởng của mình, họ không chỉ học một kỹ thuật mà đang đưa cá tính của mình vào thế giới vật chất. Một sản phẩm có thể có giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ hoặc giá trị thương mại, nhưng phía sau nó còn có quá trình tư duy, lựa chọn và lao động sáng tạo. Những giá trị ấy cần được nhìn nhận một cách đầy đủ, thay vì chỉ đánh giá qua việc sản phẩm có đẹp hay bán được hay không.

Đưa sáng tạo nghệ thuật trở thành ngôn ngữ biểu đạt

Bên cạnh mỹ thuật ứng dụng, Diễm Hằng chú trọng tổ chức triển lãm dành cho các họa sĩ nhí. Nếu lớp học là nơi trẻ tự do thử nghiệm, triển lãm giúp các em đưa tác phẩm ra khỏi không gian quen thuộc, tiếp xúc với công chúng và lắng nghe những cách cảm nhận khác nhau.

“Tôi không xem triển lãm đơn thuần là nơi trưng bày thành quả của một khóa học, mà là nơi học viên bắt đầu hiểu về bản thân, học cách nhìn nhận người khác và nhận ra rằng mỗi góc nhìn đều có thể đóng góp một điều gì đó cho thế giới”, cô chia sẻ.

Các em nhỏ tại lớp học của Diễm Hằng.

Theo nữ diễn viên, hội họa còn đem đến cho trẻ một phương thức biểu đạt riêng. Một em nhỏ ít nói có thể chưa dễ dàng diễn đạt cảm xúc bằng lời nhưng lại kể được câu chuyện phong phú qua màu sắc và hình ảnh. Khi tác phẩm được trưng bày, các em có thêm cơ hội thể hiện bản thân, học cách tự hào về thành quả của mình và tôn trọng sự khác biệt.

Malena’s Dream Canvas cũng hướng đến môi trường học tập đa văn hóa, nơi học viên đến từ nhiều quốc gia có thể giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và tiếp cận những cách nhìn khác nhau về nghệ thuật. Diễm Hằng không xem ngoại ngữ là một môn học tách biệt, mà là phương tiện giúp các em kết nối trong quá trình sáng tạo.

Các học viên nước ngoài tại lớp học của Diễm Hằng.

“Các học viên của tôi cũng đặc biệt hào hứng khi biết trong khóa học có những bạn đến từ các quốc gia khác. Đây là một lợi thế mà không phải môi trường học tập nào cũng có được: các em được tiếp xúc với sự đa dạng ngay trong một hoạt động sáng tạo gần gũi, thay vì chỉ tìm hiểu văn hóa qua sách vở”, cô nói.

Từ trải nghiệm xây dựng lớp học, Diễm Hằng cho rằng giáo dục mỹ thuật cần được nhìn rộng hơn mục tiêu giúp trẻ vẽ đẹp hay hoàn thiện kỹ năng tạo hình. Điều cô quan tâm là những gì còn ở lại với các em sau khi kết thúc một khóa học: khả năng quan sát, phát triển ý tưởng, tư duy độc lập và tự tin trình bày quan điểm.

“Tôi nghĩ một trong những câu hỏi quan trọng nhất của giáo dục mỹ thuật không phải là làm thế nào để trẻ vẽ đẹp hơn, mà là chúng ta muốn điều gì sẽ ở lại với trẻ sau khi các em không còn học vẽ nữa”, Diễm Hằng bày tỏ.

Từ màn ảnh đến Malena’s Dream Canvas, Diễm Hằng tiếp tục gắn bó với nghệ thuật qua một cách thức khác. Với cô, đích đến không chỉ là những bức tranh hoàn chỉnh, mà còn là hành trình giúp trẻ khám phá tiếng nói sáng tạo của riêng mình và tìm thấy những cách đưa trí tưởng tượng vào đời sống.