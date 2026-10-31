Bên trong siêu du thuyền mắc kẹt tại Campuchia vì hết tiền mua xăng dầu

Tháng 10/2024, siêu du thuyền Villa Vie Odyssey (thường gọi là MV Odyssey) khởi hành chuyến đi vòng quanh thế giới, xuất phát từ Belfast (Bắc Ireland). Du thuyền dài 195 m, có 8 boong và sức chứa 650 khách. Ảnh: Reuters.

Du thuyền này được cải tạo lại từ một con tàu đóng vào năm 1993 và từng thuộc sở hữu của nhiều công ty du thuyền khác nhau. Ảnh: Getty

Trên du thuyền có nhà hàng Thistle cung cấp thực đơn thay đổi hàng ngày theo chu kỳ 14 ngày, chú trọng các món ăn lành mạnh, có nguồn gốc địa phương. Ngoài ra còn có quán cà phê Palms theo kiểu buffet cũng có thực đơn thay đổi trong 14 ngày. Trong giờ ăn, tất cả khách và cư dân đều được phục vụ rượu vang và bia miễn phí. Ảnh: Villa Vie Residences.

Du thuyền còn có khu vực giải trí, cung cấp các hoạt động như nhạc sống , khiêu vũ và karaoke mang tên quán rượu The Morning Light Pub. Ảnh: Villa Vie Residences.

Trên boong số 8 của siêu du thuyền, quán cà phê The Observatory nổi tiếng là địa điểm ngắm hoàng hôn đẳng cấp. Ảnh: Villa Vie Residences.

Trên boong số 8 cũng có cả khu vực hồ bơi và trang bị bồn tắm jacuzzi. Phía sân thượng có một sân chơi pickleball. Ảnh: Villa Vie Residences.

Trung tâm làm việc trang bị internet vệ tinh Starlink, mở cửa miễn phí cho khách và có sẵn văn phòng cho người cần tập trung xử lý công việc riêng. Ảnh: Villa Vie Residences.

Trung tâm thể dục thể hình có các thiết bị tập luyện tim mạch và sức mạnh, tầm nhìn ra biển. Nơi đây cũng cung cấp các lớp học như yoga và các buổi trị liệu sức khỏe. Ảnh: Villa Vie Residences.

Trên boong số 3 có một khu spa được trang bị phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt. Tại spa trên siêu du thuyền có thợ làm tóc và khu làm móng riêng ngay trong khuôn viên.

Siêu du thuyền có cả một trung tâm y tế, đảm bảo các vấn đề về sức khỏe đặt tại tầng 3. Ảnh: Villa Vie Residences.

Du khách có thể lựa chọn sở hữu hoàn toàn một phòng, hoặc thuê một phòng trong thời gian ngắn trên siêu du thuyền. Theo công bố, các phòng trên du thuyền có giá từ 130.000 - 440.000 USD, chưa kèm phí quản lý hàng tháng ở mức 2.000 - 10.000 USD.

Các phòng suite có ban công đều có khu vực sinh hoạt riêng biệt. Phòng suite cao cấp có ban công và khu vực sinh hoạt riêng và một không gian sinh hoạt bổ sung. Ảnh: Villa Vie Residences

Ngày 27/10, MV Odyssey đột ngột thông báo dừng hoạt động tại cảng Sihanoukville, Campuchia, khiến hơn 200 hành khách (chủ yếu là người Mỹ) và 156 thành viên thủy thủ đoàn lâm vào cảnh bơ vơ. Ảnh: Reuters

Villa Vie Residences, đơn vị vận hành tàu, cho biết chi phí nhiên liệu hàng tháng tính trên mỗi cabin, vốn trung bình khoảng 1.800 USD, gần đây đã tăng lên 6.000-8.000 USD tại một số khu vực ở châu Á. Công ty không thể chuyển toàn bộ khoản tăng này sang cư dân, khiến mô hình kinh doanh hiện tại chịu áp lực tài chính không thể duy trì. Ảnh: Villa Vie Residences.

“Chúng tôi đã đăng ký tham gia chuyến đi trọn đời và rất mong chờ được du lịch vòng quanh thế giới, nhưng giờ đây, chúng tôi lại mắc kẹt ở một nơi đầy nguy cơ lừa đảo”, ông Randy Cassingham (67 tuổi) nói. Đáng nói, ông Randy đã bán căn nhà ở Colorad của mình để trang trải chi phí cho chuyến đi cùng vợ là bà Kit (72 tuổi). Ảnh: Getty

Theo kế hoạch, sau khi rời Thái Lan và Campuchia, tàu Odyssey sẽ đến Việt Nam trước khi tiếp tục hành trình tới các điểm đến xa hơn như Casablanca, vùng Caribe, Greenland, Madagascar và Melbourne. Tuy nhiên, hiện tại, siêu du thuyền MV Odyssey vẫn đang neo đậu tại Campuchia và chưa có ngày khởi hành chính thức. Ảnh: Villa Vie Residences.

Để duy trì hoạt động, công ty điều hành du thuyền MV Odyssey đã yêu cầu hành khách trả thêm 2.000 USD mỗi tháng và đã cố gắng huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài nhưng không thành công. Hành khách cho biết, du thuyền đã cố gắng kiểm soát mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách thay đổi lịch trình và neo đậu tại các cảng lâu hơn. Chẳng hạn, du thuyền đã ghé cảng Singapore 4 lần vì đó là nơi có giá nhiên liệu rẻ nhất. Villa Vie không phải là công ty duy nhất cung cấp các chuyến du lịch biển dài hạn gặp khó khăn. Năm 2023, một chuyến đi kéo dài ba năm do Miray Cruises cung cấp đã bị hủy bỏ sau khi gặp phải những khó khăn về hoạt động và tài chính.