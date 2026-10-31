Phố đi bộ Tủa Chùa nằm trên đường tỉnh lộ 140, đoạn từ Trường THPT Tủa Chùa đến ngã ba đường vào Trường Mầm non Tủa Chùa, kết nối trực tiếp với không gian chợ đêm, hình thành trục văn hóa, thương mại, dịch vụ tại trung tâm xã.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ ra mắt Phố đi bộ.

Nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, hấp dẫn.

Việc đưa phố đi bộ vào hoạt động nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của địa phương; tạo không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí, trải nghiệm cho người dân và du khách. Đây cũng là địa điểm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm đặc trưng và hoạt động kinh doanh dịch vụ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động tại Lễ ra mắt Phố đi bộ Tủa Chùa.

Tại Phố đi bộ Tủa Chùa đã diễn ra chương trình diễu hành Carnival đường phố.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch, Tủa Chùa xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, lấy bản sắc văn hóa các dân tộc làm nền tảng, con người làm trung tâm. Việc ra mắt phố đi bộ là bước khởi đầu trong xây dựng chuỗi liên kết các hoạt động văn hóa, thương mại, dịch vụ, từng bước đưa Tủa Chùa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch khu vực phía Đông Bắc tỉnh Điện Biên.

Diễu hành Carnival đường phố trong bầu không khí sôi động, vui nhộn.

Phố đi bộ Tủa Chùa thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Tại Phố đi bộ, chương trình diễu hành Carnival đường phố diễn ra trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân, du khách.