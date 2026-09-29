Từ đường chạy đến sản phẩm du lịch

Nếu như trước đây các giải chạy thường được tổ chức với mục tiêu chính là thúc đẩy phong trào thể thao thì nay ở nhiều xã, yếu tố du lịch đã và đang được quan tâm.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn các xã được mở rộng. Cùng với những thuận lợi mới, các địa phương đã chủ động hơn trong việc nhận diện lợi thế, lựa chọn hướng phát triển phù hợp. Từ tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải chạy mở rộng được tổ chức, mỗi giải thu hút từ 500 VĐV trở lên, tiêu biểu như Giải chạy “Rừng hồi Văn Quan” (8/2025); Giải chạy địa hình quốc tế Lạng Sơn Geopark Ultra Trail – Hữu Liên (12/2025); Giải chạy bán marathon xã Khánh Khê năm 2026 (5/2026); Giải chạy Mẫu Sơn City Trail (6/2026); Giải chạy bán marathon xã Vạn Linh năm 2026 (8/2026)...

Vận động viên tham gia giải chạy tại xã Hữu Liên

Định hướng và hỗ trợ tổ chức hầu hết các giải chạy của các xã thời gian qua, ông Vi Anh Thắng, Trưởng phòng Du lịch và Di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Để một giải chạy thực sự tạo được giá trị cho du lịch, điều quan trọng không phải chỉ là đưa VĐV về địa phương, mà phải lựa chọn được những yếu tố đặc trưng để hình thành dấu ấn riêng cho mỗi giải. Do đó, tôi luôn cùng các xã tìm “câu chuyện” riêng để tạo dấu ấn cho mỗi giải.

Điều này thể hiện khá rõ qua cách các xã đặt tên và xây dựng chủ đề các giải chạy. “Rừng hồi Văn Quan”, “Dấu chân thủ phủ na”, “Mẫu Sơn City Trail” hay những giải đang được chuẩn bị tổ chức như “Khau Khú Hill Run” ở xã Na Sầm, “Đường số 4 rực lửa” ở xã Thất Khê... đều bắt đầu từ một địa danh, sản vật, cảnh quan hoặc giá trị lịch sử cụ thể.

Chị Phùng Thị Trang, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội cho biết: Tôi đam mê chạy và thường xuyên tham gia các giải chạy do các xã của tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Mỗi giải chạy là cơ hội để tôi kết hợp rèn luyện thể thao với khám phá. Những hình ảnh và trải nghiệm có được qua từng giải là lý do để tôi tiếp tục quay trở lại Lạng Sơn.

Khi được tổ chức với mục tiêu rõ ràng, các giải chạy có thể trở thành "cầu nối" để du khách biết đến những địa danh, sản vật mới. Do đó, mỗi xã hiện đang tự nhận diện lợi thế, tìm cách tạo ra sản phẩm và kết nối các nguồn lực để phát huy lợi thế đó.

Bà Nông Thị Luân, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích xã Na Sầm cho biết: Trước đây du lịch chưa phải thế mạnh của địa phương. Sau khi sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, mở ra thêm không gian và tiềm năng phát triển du lịch. Qua khảo sát, xã nhận thấy núi Khau Khú có cảnh quan đẹp, địa hình cao, phù hợp với hoạt động chạy địa hình, do vậy xã lựa chọn tổ chức giải chạy vào đầu tháng 10/2026, gắn với dịp kỷ niệm ngày giải phóng Na Sầm như một cách thử sức hút của điểm đến, qua đó tìm hướng phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 8/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có khoảng 10 giải chạy quy mô mở rộng do các xã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, với số lượng trung bình khoảng 500 VĐV mỗi giải, trong đó có nhiều VĐV ngoài tỉnh. Nếu được tổ chức thường xuyên, mỗi giải chạy có thể trở thành một “điểm hẹn” của cộng đồng yêu thích chạy bộ. Khi đó, giải chạy không dừng lại ở một ngày thi đấu mà có thể tạo ra dòng khách theo mùa, hình thành thói quen trải nghiệm và góp phần đưa những địa danh chưa quen thuộc vào bản đồ du lịch của tỉnh.

Sự nỗ lực và chủ động của các xã trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Từ đầu năm đến nay, Lạng Sơn đón hơn 4,6 triệu lượt khách (đạt 98,1% kế hoạch năm), tăng hơn 860.000 lượt khách (tăng 23%) so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với sự phát triển của các sản phẩm du lịch hiện có, việc các xã chủ động tìm kiếm những cách thức mới để thu hút khách du lịch đã và đang góp thêm những “điểm chạm” mới trên hành trình khám phá Xứ Lạng.