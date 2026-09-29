Đồng Nai nâng tầm thương hiệu du lịch qua lễ hội và chuyển đổi số

Hoạt động đánh cồng chiêng luôn thu hút đông đảo du khách nhờ âm thanh hùng vĩ, không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm giao lưu trực tiếp với đồng bào các dân tộc bản địa.

Địa phương làm du lịch

Lễ hội biểu diễn và thi Diều sáo nghệ thuật xã Nha Bích quy tụ 19 đội thi cùng gần 200 nghệ nhân, vận động viên đến từ các câu lạc bộ diều tại thành phố Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí tranh tài sôi nổi, chiêm ngưỡng không gian trưng bày diều truyền thống mà còn có dịp thưởng thức các món ăn đặc sản mang đậm bản sắc địa phương.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến tham quan. Biết đến hội thi qua mạng xã hội, bạn Trần Công Quán (ngụ phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai) cùng nhóm bạn tranh thủ dịp cuối tuần đến trải nghiệm. Quán chia sẻ: “Tôi rất thích thú khi ngắm nhìn bầu trời rực rỡ sắc màu. Những cánh diều sáo chao liệng hòa quyện cùng tiếng sáo vi vu tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời giữa gió, màu sắc và âm thanh”.

Dưới góc nhìn của người trong nghề, ông Ngô Văn Dần, thành viên Câu lạc bộ Diều sáo Ký ức tuổi thơ (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, diều sáo không đơn thuần là màn trình diễn kỹ thuật mà là một trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi những “nghệ nhân chân đất” gửi gắm tâm hồn vào từng cánh diều. Sự kiện tạo cơ hội giao lưu cho những người cùng đam mê, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương và kích cầu du lịch.

Bà Nguyễn Thị Minh Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân; đồng thời mở ra hành trình đưa du khách trở về với ký ức tuổi thơ. Qua đó, địa phương mong muốn bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian, quảng bá hình ảnh quê hương, con người và tiềm năng du lịch; tăng cường giao lưu kết nối cộng đồng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lễ hội Quả Điều Vàng thành phố Đồng Nai đã tạo sức hút lớn khi đón gần 30.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu về nền nông nghiệp địa phương.

Vừa qua, Lễ hội Quả Điều Vàng thành phố Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Khơi nguồn giá trị - Nâng tầm hạt điều Việt” đã diễn ra sôi nổi tại xã Đồng Tâm. Được tổ chức vào dịp cuối tuần, sự kiện đã tạo nên sức hút lớn khi đón gần 30.000 lượt du khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu về nền nông nghiệp địa phương.

Lễ hội được tổ chức với chuỗi hoạt động văn hóa, thương mại đa dạng. Người dân và du khách không chỉ hòa mình vào không khí sôi động của Hội thi gian hàng đẹp, giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian mà còn đặc biệt chú ý đến Hội thi ẩm thực chế biến từ điều - nơi trình diễn những sáng tạo ẩm thực độc đáo từ nông sản chủ lực của vùng đất Đồng Nai…

Không chỉ dừng lại ở vai trò tôn vinh đặc sản hạt điều, lễ hội còn mở rộng quy mô trưng bày các mặt hàng nông sản chế biến, sản phẩm OCOP. Việc lồng ghép quảng bá du lịch cùng nông nghiệp giúp tạo ra hệ sinh thái sản phẩm phong phú, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu và đa dạng hóa đầu ra cho nông sản.

Đây cũng là dịp quan trọng để bảo tồn không gian cộng đồng làng quê, thúc đẩy công tác kết nối giao thương và mở rộng mạng lưới tiêu thụ giữa thành phố Đồng Nai với các tỉnh, thành bạn.

Trực tiếp đưa gia đình đến trải nghiệm, chị Tăng Thị Sự Nghiệp (du khách đến từ tỉnh Tây Ninh) hào hứng chia sẻ: “Gia đình tôi rất ấn tượng với không khí lễ hội lần này. Mọi người đều thích thú khi được thưởng thức các món ăn mới lạ chế biến từ hạt điều và đã chọn mua được nhiều sản phẩm chất lượng về làm quà cho người thân, bạn bè.”

Trong thời gian tới, thành phố Đồng Nai định hướng phát triển Lễ hội Quả Điều Vàng trở thành một sự kiện thường niên diễn ra 2 năm/lần mang đậm bản sắc địa phương. Sự kiện hứa hẹn là điểm hẹn hội tụ tinh hoa nông nghiệp, văn hóa, du lịch và thương mại, thể hiện khát vọng vươn mình của vùng đất Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyển đổi số và phát triển mô hình du lịch thông minh

Thành phố Đồng Nai sở hữu kho tàng văn hóa phong phú với nhiều lễ hội truyền thống thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương. Địa phương hiện có 6 lễ hội được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cụ thể: Lễ hội Dua tpeng (Phá bàu) của người Khmer ở xã Lộc Hưng, Lễ hội Miếu Bà Rá ở phường Phước Long, Lễ hội Cầu bông của người Kinh, Lễ hội chùa Ông và Lễ giỗ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở phường Trấn Biên, Lễ hội Sayangva (cúng thần Lúa) của người Chơro ở Đồng Nai.

Bên cạnh các di sản cấp quốc gia, đời sống văn hóa Đồng Nai còn được thể hiện qua nhiều lễ hội truyền thống gắn với các di tích, đình, chùa, miếu trên địa bàn. Tiêu biểu có Lễ hội Lồng tồng của người Tày, Lễ cấp sắc của người Dao, Lễ cúng trăng của người Khmer, Lễ hội Làm Chay của người Hoa, hay giải đua thuyền truyền thống rộn rã trên sông Đồng Nai. Những hoạt động này góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa, mở ra tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ đang trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Thời gian qua, việc phát sóng trực tiếp (livestream), chia sẻ hình ảnh lễ hội trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok giúp đông đảo khán giả trong và ngoài nước theo dõi các nghi lễ truyền thống, mở rộng phạm vi quảng bá di sản.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch ứng dụng công nghệ, xây dựng các tour tham quan thực tế ảo tại di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Trấn Biên; Di tích quốc gia đình An Hòa (nơi có Lễ hội Kỳ yên đình An Hòa, phường Long Hưng) hay di tích Mộ cự thạch Hàng Gòn (nơi có Lễ hội Vía Ông Đá, phường Hàng Gòn) cho phép du khách tương tác, nghe thuyết minh tự động mà không cần hướng dẫn viên. Việc tích hợp mã QR tại các điểm di tích cũng giúp du khách dễ dàng truy cập thông tin chi tiết quá trình hình thành, phát triển và các lễ hội tại di tích một cách linh hoạt.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển du lịch, tập trung vào liên kết vùng, quảng bá truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số và xây dựng các sản phẩm du lịch kết hợp thể thao quy mô lớn.

Trong đó, Đồng Nai chú trọng mở rộng hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Việc liên kết sẽ tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ xúc tiến quảng bá và kết nối các tuyến du lịch liên tỉnh. Qua đó, địa phương có thể phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực và gắn kết hoạt động du lịch với không gian phát triển chung của toàn vùng.

Cùng với liên kết vùng, công tác truyền thông, tiếp thị du lịch sẽ được tăng cường. Thành phố phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh triển khai các chiến dịch quảng bá có trọng tâm; đồng thời giới thiệu hình ảnh Đồng Nai trên các kênh truyền thông quốc tế. Thông tin du lịch cũng được cập nhật thường xuyên vào các ấn phẩm song ngữ Việt - Anh để phục vụ doanh nghiệp và du khách.

Để mở rộng thị trường, Đồng Nai sẽ tham gia các sự kiện du lịch lớn như Hội chợ Triển lãm Quốc tế Du lịch tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình khảo sát thực tế (Famtrip) dành cho doanh nghiệp, đơn vị truyền thông; khuyến khích doanh nghiệp xây dựng các gói kích cầu chất lượng cao với mức giá ưu đãi.

Đặc biệt, thành phố xác định chuyển đổi số và phát triển mô hình du lịch thông minh là một trong những hướng đi trọng tâm. Công nghệ số sẽ được ứng dụng trong quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Đồng Nai; đồng thời hỗ trợ nâng cao tiện ích và trải nghiệm của du khách trong suốt hành trình tham quan.

Bên cạnh đó, Đồng Nai đẩy mạnh kết hợp du lịch với các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn. Thành phố khuyến khích tổ chức các giải chạy việt dã tại những điểm đến như Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Núi Bà Rá; đồng thời sẵn sàng đăng cai các giải thể thao cấp quốc gia như Giải vô địch Bóng chuyền U23, Cầu mây trẻ, Muay trẻ toàn quốc và Giải đua xe đạp “Về Phước Long xây chiến thắng”.

Thông qua việc đa dạng hóa sự kiện, kết hợp khai thác giá trị văn hóa truyền thống với ứng dụng công nghệ số, Đồng Nai hướng tới hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng sức hấp dẫn đối với du khách, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.