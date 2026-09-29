Thạnh Bình chuẩn bị lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc dọc hai bên Quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đến Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: D.LỆ

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân cụ Huỳnh Thúc Kháng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trên quê hương của cụ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời thể hiện trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Những ngày qua, công tác chỉnh trang cảnh quan được xã Thạnh Bình chuẩn bị chu đáo. Hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc được treo dọc hai bên tuyến Quốc lộ 40B từ xã Tiên Phước đến Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Lãnh đạo xã Thạnh Bình dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi thực hiện các phần việc chỉnh trang trong khuôn viên Nhà lưu niệm cụ Huỳnh. Ảnh: D.LỆ

Bà Dương Thị Thơ, một du khách đến tham quan, dâng hương cụ Huỳnh vào dịp này chia sẻ: "Trên đường đến nhà cụ, nhìn hai bên đường cờ Tổ quốc tung bay, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Những người dân sống trên quê hương cụ Huỳnh chắc hẳn rất tự hào về người con ưu tú của vùng đất này".

Xã Thạnh Bình kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cho lễ dâng hương diễn ra trang trọng, an toàn. Ảnh: D.LỆ

Các ngành, hội đoàn thể xã Tiên Phước, xã Thạnh Bình dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang cây cối trên các tuyến giao thông, treo khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 150 năm ngày sinh của cụ Huỳnh.

Dọc hai bên tuyến Quốc lộ 40B rực lên sắc thắm màu cờ Tổ quốc. Ảnh: D.LỆ

Theo ông Dương Đức Lin, Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình, khoảng 2 tuần trước buổi lễ, địa phương gấp rút làm việc với hai hộ dân còn nhà ở trong khuôn viên Nhà lưu niệm.

Hai hộ đồng ý di dời để xã chỉnh trang khuôn viên xanh đẹp hơn. Xã bố trí lực lượng thanh niên, dân quân hỗ trợ cho các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới.

Xã Thạnh Bình đã sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: D.LỆ

"Đến nay, xã đã phân công cán bộ phụ trách một cách chi tiết nhất; hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, điện lực, y tế và công tác hậu cần, chuẩn bị cho buổi lễ dâng hương, dâng hoa diễn ra trang trọng nhất", ông Lin cho biết.