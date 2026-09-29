Địa phương thông tin việc đặt quả bóng màu đen giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Những ngày gần đây, hình ảnh một quả bóng màu đen cỡ lớn xuất hiện giữa thửa ruộng bậc thang Mâm xôi bé, thuộc thôn Tà Chí Lừ, xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai), thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại việc đưa vật thể lớn vào khu vực ruộng bậc thang có thể tác động đến cây lúa và ảnh hưởng cảnh quan tại điểm du lịch.

Quả cầu đen đặt trên ruộng bậc thang. Ảnh: Phạm Hoàng Cương.

Theo tìm hiểu, thửa ruộng đặt quả bóng thuộc gia đình anh Lù A Sở. Việc đặt quả bóng đã được gia đình trao đổi, thống nhất với hai nữ du khách nước ngoài từ trước.

Quả bóng được đặt từ tối 25/9 để hai du khách chụp ảnh bình minh vào sáng 26/9. Khoảng 7h30 cùng ngày, quả bóng được thu dọn và đưa khỏi khu vực ruộng.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng chiều 29/9, bà Hờ Thị Dê, Phó chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về sự việc vào sáng 26/9.

Theo bà Dê, hai nữ du khách nước ngoài đã trao đổi với gia đình chủ ruộng về việc đặt quả bóng để chụp ảnh.

Do lo ngại việc đặt bóng có thể ảnh hưởng đến cây lúa, gia đình đã hỗ trợ bố trí, đặt bóng theo cách hạn chế tác động đến ruộng.

“Sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, không gây thiệt hại đến cây lúa và không để lại vật dụng tại khu vực ruộng.

Khi chính quyền nắm được thông tin, hai du khách đã rời khỏi địa bàn nên địa phương không xác định được danh tính”, bà Dê thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Púng Luông cũng cho biết, người dân địa phương không có phản ánh hay ý kiến trái chiều liên quan đến sự việc. Hình ảnh quả bóng được một số du khách chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội, từ đó thu hút sự chú ý, bàn luận.

Trước thực tế lượng khách đến tham quan các điểm ruộng bậc thang trên địa bàn ngày càng đông, đặc biệt trong mùa lúa chín, UBND xã Púng Luông đã nhắc nhở người dân chủ động thông tin cho chính quyền khi phát hiện các hoạt động có khả năng tác động đến ruộng bậc thang hoặc cảnh quan du lịch.

“Sự việc không gây ảnh hưởng đáng kể đến ruộng lúa hay cảnh quan khu vực. Tuy nhiên, trước lượng khách du lịch ngày càng đông vào mùa lúa chín, địa phương sẽ tiếp tục lưu ý người dân và du khách trong việc giữ gìn cảnh quan, hạn chế các hoạt động có thể tác động đến ruộng bậc thang”, bà Hờ Thị Dê cho hay.