Học sinh Hải Phòng lan tỏa tình yêu quê hương qua những trang sách

Giải Nhất thuộc về Trường THCS Hà Bắc 1 với câu chuyện “Những anh hùng trẻ tuổi - Mạc Thị Bưởi”.

Dự chương trình có: ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi; ông Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Thành phố; ông Ngô Quang Cường, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Theo đó, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Năm năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng tổ chức Cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề: “Đọc sách hôm nay - Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”.

“Chu Văn An - Khuôn mặt người thầy: Đạo học sáng mãi xứ Đông” là phần thi của Trường THCS Nguyên Giáp – Phân hiệu 2 (xã Nguyên Giáp).

Cuộc thi nhằm khuyến khích, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; tạo môi trường để học sinh THCS giao lưu, học tập, chia sẻ những cuốn sách hay, những câu chuyện có ý nghĩa. Đồng thời, đây là dịp để các em thể hiện khả năng cảm nhận, trình bày và sáng tạo từ những tác phẩm đã đọc.

Điểm nhấn của cuộc thi năm nay là chủ đề gắn trực tiếp với lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng.

Thông qua những câu chuyện về đất Cảng anh hùng, Xứ Đông văn hiến, cuộc thi góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của thành phố.

Sau thời gian phát động từ ngày 17/4 đến ngày 20/5/2026, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 46 tác phẩm dự thi của 43 xã, phường và đặc khu. Ban Giám khảo đã lựa chọn 10 tác phẩm tiêu biểu tham dự vòng Chung khảo.

“Dấu chân người mở đất - Thiêng liêng miền cửa biển”, phần dự thi của Trường THCS Lê Chân (phường An Biên).

Các tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo gồm: “Dấu chân người mở đất - Thiêng liêng miền cửa biển” của Trường THCS Lê Chân, phường An Biên; “Ngô Quyền và trận đại thắng Bạch Đằng” của Trường THCS Hòa Nghĩa, phường Dương Kinh; “Chu Văn An - Khuôn mặt người thầy: Đạo học sáng mãi xứ Đông” của Trường THCS Nguyên Giáp – Phân hiệu 2, xã Nguyên Giáp.

Bên cạnh đó là “Nguyễn Bỉnh Khiêm - Bậc vạn thế sư biểu hào khí đất Cảng vươn ra biển lớn” của Trường THCS An Phong; “Nguyễn Thị Duệ - Đóa hoa Trạng Nguyên” của Trường THCS Kinh Môn; “Người cộng sản kiên trung” của Trường THCS Thành Đông; “Những anh hùng trẻ tuổi - Mạc Thị Bưởi” của Trường THCS Hà Bắc 1; “Phạm Ngọc Đa - Khúc tráng ca bất tử của người anh hùng thiếu niên” của Trường THCS Cát Bà; “Đường Hồ Chí Minh trên biển, con đường của ý chí và sự sáng tạo Việt Nam” của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ và “Bạch Long Vỹ - Hành trình thanh xuân” của Trường THCS Hồng Bàng.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị.

Theo thể lệ, vòng Chung khảo được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, mỗi đội có thời lượng tối đa 7-10 phút. Học sinh được khuyến khích sáng tạo trong cách thể hiện, kết hợp kể chuyện với thuyết trình, hùng biện, âm nhạc, hình ảnh, hóa trang và các hình thức minh họa phù hợp, sinh động.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi để học sinh thể hiện năng khiếu kể chuyện, thuyết trình và sáng tạo nghệ thuật, mà còn tạo cầu nối giữa thế hệ trẻ với lịch sử, văn hóa và con người Hải Phòng. Quá trình đọc, tìm hiểu và chuyển thể tác phẩm giúp các em tiếp cận lịch sử quê hương theo cách gần gũi, sinh động; từ đó nuôi dưỡng tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm đối với quê hương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng chia sẻ, từ những cuốn sách, các em được gặp Nữ tướng Lê Chân, Đức vương Ngô Quyền, người thầy Chu Văn An, Danh nhân Văn hoá Thế giới- Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... và nhiều con người đã sống, chiến đấu, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Mỗi người một thời đại, một số phận, một lựa chọn, nhưng qua những câu chuyện ấy, chúng ta gặp một Hải Phòng có truyền thống dựng nước, giữ nước; có truyền thống hiếu học, trọng chữ, trọng người tài; có những thế hệ dám lựa chọn và dám chịu trách nhiệm trước những việc lớn. Đó là niềm tự hào của Đất Cảng và chiều sâu văn hiến của Xứ Đông.

Chung cuộc, giải Nhất thuộc về Trường THCS Hà Bắc 1; 2 trường đạt giải Nhì: THCS Cát Bà và THCS Thành Đông; 3 giải 3 gồm các trường: THCS Nguyên Giáp – Phân hiệu 2, THCS Hòa Nghĩa, THCS Nguyễn Văn Cừ; 4 giải Khuyến khích thuộc về trường: THCS Lê Chân, THCS An Phong, THCS Kinh Môn và THCS Hồng Bàng.