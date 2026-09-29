Ninh Bình tưởng niệm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức tại lễ cầu siêu. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Ngày 29/9, tại Khu di tích Tượng đài Mười nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (phường Hà Nam, Ninh Bình), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ cầu siêu, thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026).

Tại lễ cầu siêu, Chư tôn đức ban nghi lễ Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã cử hành các nghi thức cúng Tiếp Linh; cúng Phật cầu siêu; tụng kinh A Di Đà để cầu nguyện cho hương linh chư vị tiền bối hữu công; chư vị anh hùng liệt sỹ; 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ… được về cảnh giới an lạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình Trần Thị Thanh Ngân cho biết chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại lễ nhằm ôn lại và tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sự hy sinh anh dũng của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước; đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ của quê hương Ninh Bình đã hiến dâng tuổi xuân và tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, khẳng định theo quan niệm Phật giáo, "cầu" là mong nguyện, "siêu" là siêu thoát; lễ cầu siêu thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc của người đang sống, đồng thời cầu nguyện cho hương linh các Anh hùng liệt sỹ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, siêu sinh tịnh độ.

Đại lễ cầu siêu, thắp nến tri ân là dịp tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Đây không chỉ là một nghi lễ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là hoạt động giàu giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các đại biểu, tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa đăng tri ân anh linh các Anh hùng liệt sỹ, 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ - những người con ưu tú đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, dâng trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc./.