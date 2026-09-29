Từng hôn mê khi chạy marathon, VĐV nước ngoài viết thư cảm ơn bác sĩ Việt Nam

Ngày 29/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chia sẻ thư của anh Rinat, quốc tịch Kazakhstan, người từng được điều trị tại bệnh viện sau khi tham gia một giải marathon tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận anh Rinat - nam bệnh nhân 32 tuổi vừa hoàn thành cự ly marathon 42km. Sau cuộc đua, anh co giật và hôn mê, được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tuyến dưới rồi chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Khu D, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại đây, anh Rinat phải thở máy, lọc máu và các biện pháp hỗ trợ chức năng. Sau thời gian điều trị, tình trạng cải thiện, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở khí trời, các chỉ số sinh hiệu ổn định.

Bệnh nhân chụp chung với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, thời điểm đó, anh Rinat bị suy gan và suy thận, phải tiếp tục lọc máu và điều trị hỗ trợ chức năng gan. Bệnh nhân nằm điều trị gần một tháng, gồm khoảng 2 tuần tại khu vực hồi sức tích cực, trước khi sức khỏe ổn định và trở về Kazakhstan.

Trong bức thư gửi Bệnh viện Chợ Rẫy mới đây, anh Rinat cho biết thời điểm nhập viện, anh bị hôn mê do sốc nhiệt, kèm tổn thương nghiêm trọng ở gan và thận, phải thở máy và lọc máu.

Sau hơn một năm theo dõi và phục hồi, nam bệnh nhân cho biết đã trở lại cuộc sống bình thường và có thể tiếp tục chạy bộ. Gần đây, bác sĩ chuyên khoa thận thông báo anh không cần tiếp tục điều trị.

“Tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường và có thể chạy bộ. Thận của tôi đã phục hồi”, anh viết.

Nam vận động viên gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho mình trong thời gian nguy kịch.

“Tôi đến Việt Nam với tư cách là một vận động viên nước ngoài và khi điều tồi tệ ập đến, các bạn đã làm tất cả những gì có thể để cứu mạng tôi”, anh Rinat viết.

Anh cho biết vẫn nhớ những người đã điều trị cho mình dù hơn 1 năm đã trôi qua. Việc có thể trở về với gia đình, tiếp tục làm việc và chạy bộ là điều anh đặc biệt trân trọng.