Từ đồng thuận đến sức mạnh cộng đồng

Thời gian qua, xã Châu Quế (Lào Cai) đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, gặp gỡ trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân được lắng nghe, những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ. Qua đó, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, tạo đồng thuận để người dân cùng chung sức triển khai các công trình, dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Thẳng thắn đối thoại, cùng tháo gỡ vướng mắc

Đầu tháng 10, tại Nhà văn hóa thôn Đồng Tâm, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo xã Châu Quế với người dân diễn ra trong không khí cởi mở, dân chủ nhưng thẳng thắn, trách nhiệm. Những vấn đề người dân quan tâm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được đưa ra trao đổi trực tiếp.

Đồng chí Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quế đối thoại trực tiếp với người dân thôn Đồng Tâm.

Dự án đường sắt đi qua thôn Đồng Tâm với chiều dài khoảng 3 km, ảnh hưởng chủ yếu đến đất rừng của 10 hộ dân.

Đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, song quá trình triển khai cũng tác động trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của người dân. Vì vậy, việc công khai thông tin, lắng nghe ý kiến và giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn được cấp ủy, chính quyền xã xác định là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận.

Anh Đinh Mạnh Hùng, người dân thôn Đồng Tâm chia sẻ: “Tôi rất trăn trở khi thực hiện dự án sẽ khiến diện tích rừng bị thu hẹp, dẫn đến thu nhập của gia đình giảm. Tuy nhiên, sau buổi đối thoại, tôi đã hiểu rõ vai trò quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, của quốc gia nên rất đồng thuận”.

Người dân đưa ra những ý kiến còn băn khoăn khi triển khai Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tại buổi đối thoại, những kiến nghị liên quan đến phạm vi ảnh hưởng, diện tích đất dự kiến thu hồi, quyền lợi của người dân… được người dân thẳng thắn trao đổi.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo xã giải đáp, làm rõ; vấn đề vượt thẩm quyền được tiếp thu, tổng hợp để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Không né tránh những vấn đề người dân quan tâm, cũng không dừng lại ở việc tuyên truyền một chiều, đối thoại đã trở thành kênh để cấp ủy, chính quyền nắm bắt thực tế từ cơ sở, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách và cùng tham gia giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống.

Xã Châu Quế kiểm kê giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Việc dân cần, chính quyền cùng lo

Nếu đối thoại là cách để “nghe dân nói”, thì giải quyết kịp thời những vấn đề dân mong, dân cần chính là cách thiết thực để củng cố niềm tin. Ở Châu Quế, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Điển hình là công trình cầu qua suối Nhược. Nhiều năm qua, cây cầu sắt nhỏ chỉ dành cho người đi bộ, xe máy lưu thông, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.

Ông Hoàng Văn Năng - Bí thư Chi bộ thôn Nhược cho biết: "Từ kiến nghị của chi bộ và Nhân dân, xã đã thống nhất đầu tư xây dựng cầu mới. Khởi công đầu năm 2026, cây cầu hoàn thành tháng 9, với chiều dài 7 m, rộng 6 m, giúp người dân đi lại an toàn, giao thương dễ dàng, tạo động lực phát triển kinh tế".

Cây cầu thôn Nhược trước đây, chỉ dành cho người đi bộ, xe máy.

Cầu thôn Nhược hoàn thành vào tháng 9, rộng 6 m, giúp người dân đi lại an toàn, giao thương dễ dàng.

Từ những việc cụ thể, sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ngày càng được củng cố. Người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động mà thực sự trở thành chủ thể tham gia vào quá trình phát triển địa phương.

Từ đầu năm đến nay, xã Châu Quế đã tổ chức 18 buổi tiếp công dân, 2 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với Nhân dân. Qua đó, nhiều vấn đề từ cơ sở được nắm bắt, phản ánh và từng bước tháo gỡ.

Năm 2026, xã Châu Quế xây dựng 2 cây cầu tại các thôn Nhược và Khe Bành; mở mới, mở rộng 8 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 6,2 km; xây dựng 2 công trình nước sạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dân sinh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để đồng thuận trở thành sức mạnh

Thực tiễn ở Châu Quế cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân và hiểu dân, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn. Từ đó, những chủ trương lớn dễ dàng đi vào cuộc sống.

Đối thoại trực tiếp với Nhân dân là phương thức quan trọng để cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân, hiểu dân, từ đó phục vụ Nhân dân tốt hơn, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đồng chí Lê Quang Đạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quế

Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức đối thoại theo hướng thiết thực, thường xuyên, nội dung sát với cơ sở; tăng cường đối thoại, đặc biệt là ở các thôn ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa của xã. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc. Bởi mỗi chủ trương, dự án đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Khi được thông tin đầy đủ, giải thích thấu đáo và bảo đảm hài hòa lợi ích, người dân sẽ đồng thuận, đồng hành và trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển.

Năm 2026, xã Châu Quế mở mới và mở rộng 8 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 6,2 km.

Từ những cuộc đối thoại tại nhà văn hóa thôn đến những cây cầu, tuyến đường, công trình nước sạch được xây dựng; từ lắng nghe từng kiến nghị cụ thể đến cùng người dân tháo gỡ khó khăn, Châu Quế đang từng bước hình thành phương thức lãnh đạo gần dân, trọng dân, vì dân, tạo nền tảng để phát triển bền vững.