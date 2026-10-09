Clip: Cô gái cười ngặt nghẽo trước món quà của bố

Mới đây, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý giữa một cô gái và bố của mình. Theo đó, cô gái cho hay, dù đã lớn và lập gia đình, thế nhưng mỗi khi bố bán được rau quả gì trong vườn nhà, bố vẫn ghé cho con gái ít đồng tiêu vặt.

(Video ghi lại khoảnh khắc xúc động giữa bố và con gái. Nguồn: Trang makeup)

Có thể thấy, món quà không lớn về vật chất, nhưng lại chứa đựng tình cảm khiến người nhận không khỏi xúc động. Với người bố, có lẽ số tiền ấy chẳng đáng là bao, song đó là cách ông thể hiện sự quan tâm, chăm chút cho con gái dù cô đã không còn sống dưới mái nhà ngày nào.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng tình yêu thương của cha mẹ đôi khi không nằm ở những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ, mà hiện diện trong những điều nhỏ bé, lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Được bố cho tiền, cô gái cười ngặt nghẽo. Ảnh cắt từ clip

Không ít người cũng bắt gặp hình ảnh gia đình mình trong câu chuyện này. Dù con cái đã trưởng thành, đi làm, kết hôn và có cuộc sống riêng, trong mắt cha mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương, chở che. Một chút rau quả mang sang, vài đồng tiền dành dụm hay món quà quê giản dị cũng đủ khiến con cảm nhận được rằng mình luôn có một chỗ dựa phía sau.

Đặc biệt, những người con đi làm xa hoặc đã lập gia đình càng dễ thấu hiểu giá trị của những lần cha mẹ ghé thăm, mang theo chút quà tự tay làm ra. Đó không chỉ là món đồ được trao đi, mà còn là sự sẻ chia, nỗi nhớ và mong muốn được chăm sóc con cái theo cách quen thuộc nhất.

Đôi khi, càng trưởng thành, người ta càng nhận ra rằng những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ngày thơ bé lại là món quà quý giá, bởi không phải ai cũng còn cơ hội được nhận sự quan tâm ấy từ cha mẹ.