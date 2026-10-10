Hà Nội có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công dịp 10/10

Quang cảnh lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu của Hà Nội.

Báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội cho thấy, tính đến ngày 8/10/2026, toàn thành phố có 292 công trình, dự án đăng ký khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỷ đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, vốn ngân sách khoảng 34.119 tỷ đồng, chiếm 8,9%; vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỷ đồng, chiếm 91,1%, gồm khoảng 341.190 tỷ đồng vốn khác và 9.577 tỷ đồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Dịp 10/10, có 96 công trình, dự án khánh thành, khởi công với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng. Trong số này, có 18 công trình, dự án tiêu biểu, tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Các công trình, dự án được triển khai trên cơ sở định hướng phát triển Thủ đô, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường năng lực kết nối, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi công trình mang một dấu ấn riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển nhanh và bền vững.

Cụ thể, có 4 công trình, dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật, tổng vốn khoảng 6.721 tỷ đồng, gồm: 3 công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng và 1 công trình thuộc lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó, 13 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện có tổng vốn khoảng 119.928 tỷ đồng, gồm 5 dự án hạ tầng; 2 dự án thương mại, dịch vụ; 2 dự án văn hóa, thể thao và du lịch; 3 dự án giáo dục và 1 dự án quốc phòng, an ninh.

Đối với các công trình, dự án khởi công, khánh thành và triển khai thực hiện vào các dịp khác trong năm 2026, thành phố có 197 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 241.850 tỷ đồng. Trong đó, 47 công trình, dự án hoàn thành, khánh thành với tổng vốn khoảng 2.245 tỷ đồng; 150 công trình, dự án khởi công và triển khai thực hiện với tổng vốn khoảng 239.605 tỷ đồng...