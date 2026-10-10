Hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc TPHCM - Mộc Bài trong tháng 10/2026

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh, đoạn cao tốc qua địa bàn TP.Hồ Chí Minh dài khoảng 24,7km, đi qua 5 xã gồm Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội. Dự án có 2.118 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha.

Đến nay, có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đạt 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng là 2.089, đạt 98,63%, tương ứng diện tích 185,17ha.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận nỗ lực của 5 địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời lưu ý tiến độ thực hiện vẫn chậm so với yêu cầu tại cuộc họp giao ban trước đó.

Ông yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết những trường hợp còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026 để bảo đảm điều kiện thi công dự án.

Một trong những vấn đề cần sớm giải quyết là bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền. Khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Phối cảnh cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Ảnh: Ban Giao thông TP.Hồ Chí Minh

Trước đó, ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh chấp thuận xác định công tác bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ thi công.

Đến ngày 7/10, UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và các địa phương liên quan rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện, đối tượng được hỗ trợ tiền tạm cư. Các đơn vị phải tham mưu, đề xuất để UBND TP.Hồ Chí Minh xem xét, quyết định trước ngày 10/10.

Đối với những vướng mắc liên quan đến tái định cư, tiền tạm cư, nhà xưởng, cây trồng và vật nuôi, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị hướng dẫn cụ thể, xem xét từng trường hợp để có phương án giải quyết phù hợp.

Với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, ông yêu cầu địa phương tiếp tục vận động, giải thích và xử lý linh hoạt, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

“Đặc biệt, các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, các đồng chí cố gắng vận động, xử lý linh hoạt để không phải cưỡng chế. Đồng thời rà soát đầy đủ hồ sơ, phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh xây dựng phương án bảo đảm trật tự”, ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Đại diện nhà thầu - liên danh Công ty cổ phần Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen cam kết hoàn thành các hạng mục trước tháng 11/2028, bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác. Do thời tiết bất lợi và việc tiếp cận mặt bằng còn khó khăn, nhà thầu dự kiến huy động toàn bộ máy móc, thiết bị trong tháng 11 và 12/2026, đồng thời thông tuyến đường công vụ từ TP.Hồ Chí Minh đi Mộc Bài để phục vụ thi công dọc tuyến.