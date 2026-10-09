Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu tên 'kẻ thù' mới nhất của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” (AI) thay vì “siêu trí tuệ” (Super Intelligence - SI) là “kẻ thù”, qua đó tiếp tục thúc đẩy nỗ lực của chính quyền nhằm thay đổi cách gọi công nghệ này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Nhà Trắng coi bất kỳ ai sử dụng thuật ngữ ‘Trí tuệ nhân tạo’ thay vì thuật ngữ mới ‘Siêu trí tuệ’, vốn đã được chấp nhận rộng rãi và chính xác hơn, là KẺ THÙ! Tổng thống DONALD J. TRUMP”.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York ngày 22/9, Tổng thống Trump nói: “Chào mừng đến với thế giới mới của trí tuệ siêu việt - SI”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Từ thời điểm này trở đi, tất cả các tài liệu của Mỹ và hy vọng là của cả thế giới sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ ‘siêu’ chính xác hơn thay vì ‘nhân tạo’. Vì vậy, đó là ‘siêu trí tuệ’”.

Một tuần sau, vào ngày 29/9, Tổng thống Trump đã chính thức hóa việc thay đổi thuật ngữ bằng một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các bộ và cơ quan liên bang sử dụng “Siêu trí tuệ” và chữ viết tắt “SI” thay cho “trí tuệ nhân tạo” và “AI” trong thư từ chính thức, hoạt động truyền thông công khai, trang web, báo cáo, tài liệu chính sách và các văn bản khác không thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của luật, trong chừng mực pháp luật cho phép.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng trình dự thảo ngôn ngữ pháp lý nhằm thiết lập một định nghĩa ở cấp liên bang trong vòng 60 ngày. Đề xuất này phải đánh giá liệu định nghĩa mới có nên sửa đổi, mở rộng hoặc thay thế định nghĩa hiện hành được quy định trong luật hay không.

Trong một động thái riêng biệt, vào ngày 4/10, Tổng thống Trump công bố thành lập “Lực lượng Siêu trí tuệ”, nhằm điều phối các nỗ lực của Chính phủ Liên bang trong lĩnh vực “siêu trí tuệ”.

Theo thông báo của Tổng thống Trump trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, lực lượng mới có nhiệm vụ “đảm bảo Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Siêu trí tuệ” - lĩnh vực mà ông cho rằng có tầm quan trọng lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp hay Internet - đồng thời bảo vệ lợi ích và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng “Lực lượng Siêu trí tuệ” sẽ điều phối sự tương tác của Chính phủ Liên bang với người tiêu dùng, các nhóm lợi ích công cộng, các tổ chức tôn giáo, các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trọng yếu và các công ty hoạt động trong lĩnh vực siêu trí tuệ.

“Lực lượng Siêu trí tuệ” sẽ do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton lãnh đạo, với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal được đăng ngày 3/10, ông Clayton - người dự kiến đảm nhận vai trò quan chức cấp cao phụ trách AI của Nhà Trắng - cho rằng vị thế dẫn đầu toàn cầu về AI sẽ giúp Mỹ có khả năng tốt hơn trong việc ứng phó với những rủi ro từ các đối thủ.

Ông Clayton nhấn mạnh: “Nguy cơ không giành được vị trí dẫn đầu là rất lớn. Việc không dẫn đầu sẽ làm gia tăng các rủi ro, cả đã được xác định lẫn chưa xác định, đặc biệt là từ các đối thủ của chúng ta. Việc đi đầu sẽ giúp chúng ta giải quyết tốt hơn những rủi ro đó vì lợi ích của người dân Mỹ”.

Về hoạt động của lực lượng chuyên trách về AI, ông Clayton cho biết các cơ chế quản lý có thể được hình thành thông qua quá trình đối thoại, tương tự cách thức từng được áp dụng trong các ngành công nghiệp khác.

Theo The Wall Street Journal, ông Clayton dẫn các mô hình đánh giá rủi ro trong ngành tài chính, được xây dựng với sự phối hợp giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), làm ví dụ. Ông cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát các quy định pháp luật hiện hành và thảo luận về những biện pháp mà Quốc hội có thể thực hiện.

Ông Clayton cũng bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ nhân sự được Tổng thống Trump chỉ định, nhấn mạnh “năng lực chuyên môn đa dạng” và “cam kết chung” của các thành viên.

Ông nói: “Đây đều là những cá nhân nghiêm túc, từng giải quyết nhiều cơ hội và rủi ro trong quá khứ; họ cam kết thực hiện nhiệm vụ này để nước Mỹ giành chiến thắng trong cuộc đua AI, và chiến thắng đó phải mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”.