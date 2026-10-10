Sớm khắc phục tình trạng xuống cấp đường ven sông Cầu

Đường hành lang dành cho người đi bộ ven sông Cầu, thuộc tổ dân phố 13, phường Đức Xuân, xuống cấp, cỏ dại mọc lấn lối đi.

Một buổi chiều, men theo tuyến đường ven sông Cầu, thay vì không gian sạch đẹp, thoáng đãng để người dân đi bộ, tập thể dục, chúng tôi bắt gặp nhiều đoạn đường phủ kín cỏ dại. Gạch lát nền bong bật, vỡ vụn; một số vị trí lan can, cột kè gãy đổ.

Ông Nông Hà Huyên, người dân tổ dân phố 13, phường Đức Xuân, cho biết: Khi công trình hoàn thành, người dân rất phấn khởi vì có thêm nơi đi bộ, đạp xe. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cỏ dại mọc lấn đường, ít người sử dụng nên tuyến đường ngày càng xuống cấp.

Không chỉ xuống cấp, vệ sinh môi trường chưa được bảo đảm, việc tiếp cận và sử dụng tuyến đường cũng còn bất cập. Theo ông Nguyễn Ngọc Bích, người dân tổ dân phố 13, một đầu tuyến giáp khu vực chân cầu nhưng chưa có lối xuống thuận tiện, khiến người dân khó tiếp cận. Một số đoạn gần khu công nghiệp còn có phương tiện vận chuyển vật liệu đi qua, làm hư hỏng mặt đường.

Đường hành lang dành cho người đi bộ là một phần của Dự án đầu tư xây dựng Kè chống xói lở bờ hữu sông Cầu, đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn trước đây, nay thuộc tổ dân phố 13, phường Đức Xuân. Công trình có kết cấu đỉnh kè bằng bê tông cốt thép, được bố trí lan can và đường hành lang dành cho người đi bộ. Tuyến kè dài gần 850m, tổng dự toán gần 19 tỷ đồng, khởi công tháng 12-2020, nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 8-2022.

Sau khoảng 4 năm, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. Trước đây, công trình được Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị TP. Bắc Kạn quản lý, khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc rà soát, hoàn thiện thủ tục bàn giao hồ sơ và xác định trách nhiệm quản lý vẫn đang được thực hiện.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, cho biết: Phường sẽ rà soát thủ tục bàn giao hồ sơ công trình; trước mắt xây dựng phương án bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường.

Do vướng mắc trong việc xác định đơn vị quản lý sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo vệ và duy tu công trình này đang gặp nhiều trở ngại.

Việc UBND phường Đức Xuân rà soát hồ sơ, xây dựng phương án bảo vệ và vệ sinh tuyến đường là cần thiết, song mới giải quyết những vấn đề trước mắt. Về lâu dài, cần sớm hoàn tất thủ tục bàn giao, xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì và khai thác công trình. Cùng với đó, cần kiểm tra toàn bộ hiện trạng, xác định cụ thể các hạng mục hư hỏng, mức độ xuống cấp và nguyên nhân để có phương án sửa chữa phù hợp.

Việc xử lý kịp thời những hư hỏng nhỏ sẽ hạn chế nguy cơ phát sinh hư hỏng lớn, giảm chi phí khắc phục. Tại những đoạn thường có phương tiện vận chuyển vật liệu đi qua, cần có biện pháp bảo vệ mặt đường, ngăn việc sử dụng sai mục đích. Đồng thời, nghiên cứu mở lối tiếp cận thuận tiện tại những vị trí phù hợp để người dân dễ dàng sử dụng công trình.

Để đường hành lang ven sông Cầu không trở thành công trình bị lãng quên, việc sớm khắc phục khoảng trống trong quản lý là yêu cầu cấp thiết. Khi trách nhiệm được phân định rõ, công trình được bảo vệ, duy tu thường xuyên và khai thác đúng công năng, nguồn lực đầu tư mới phát huy hiệu quả, góp phần tạo dựng không gian sống xanh, sạch, thuận tiện cho người dân phường Đức Xuân.