Sau 'loạn' đối chiếu thuế đất phi nông nghiệp, Thuế Thanh Hoá có xin lỗi công dân không?

Tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Thế Anh đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội và nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực truyền thông của tỉnh Thanh Hoá.

Ông Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hoá trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo.

Không khí buổi họp báo trở nên sôi động với nhiều trao đổi từ các cơ quan báo chí. Một trong những nội dung đáng chú ý liên quan đến chủ trương của các sở, ban, ngành, địa phương là việc làm sạch dữ liệu về đất đai nói chung, đất phi nông nghiệp nói riêng.

Trả lời câu hỏi của đại diện Tạp chí Công dân và Khuyến học: Ngày 29/9 vừa qua Bài viết trên Công dân và Khuyến học "Loạn" kiểm tra, đối chiếu thuế phi nông nghiệp ở Hạc Thành, Thanh Hoá: Khi người dân thành "con nợ" phản ánh việc nhiều gia đình đã đóng thuế đầy đủ, nhưng vẫn bị gửi giấy báo nợ thuế, chậm nộp thuế. Thuế Thanh Hoá đã cải thiện sự việc thế nào và có xin lỗi công dân không?

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Lê Hồng Phúc - Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa đã thừa nhận tình trạng này xảy ra với nhiều gia đình như trong bài viết của Tạp chí Công dân và Khuyến học đã nêu.

Thuế Thanh Hóa đã nhận được Văn bản số 7440/SVHTTDL-TTBCXB ngày 29/9/2026 về việc kiểm tra, xác minh và trả lời thông tin theo nội dung phản ánh của Tạp chí Công dân và Khuyến học.

Ông Lê Hồng Phúc cho biết: sau khi có phản ánh của Tạp chí Công dân và Khuyến học, cơ quan Thuế Thanh Hoá đã thực hiện tiếp nhận, giải thích, xử lý và trả lời kiến nghị kịp thời đối với những trường hợp người nộp thuế. Đồng thời tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đối chiếu với dữ liệu để xử lý.

Theo ông Lê Hồng Phúc, trước năm 2025, việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện thông qua hình thức ủy nhiệm thu cho chính quyền xã, phường. Cơ quan thuế có trách nhiệm lập bộ hồ sơ thuế, chuyển cho địa phương tổ chức thu.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thực hiện, việc đối chiếu quyết toán và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đầy đủ, kịp thời, dẫn đến tình trạng người dân đã nộp thuế nhưng trên hệ thống quản lý vẫn ghi nhận khoản nợ, gây phiền hà cho người dân…

Thay mặt Thuế Thanh Hóa ông Lê Hồng Phúc nhận trách nhiệm về những thiếu sót do chưa thực hiện hết trách nhiệm theo quy định và đã chỉ đạo các Thuế cơ sở xin lỗi người dân bằng các hình thức về trách nhiệm của ngành thuế, đồng thời cam kết không có trường hợp người nộp thuế bị nộp sai, tiền chậm nộp sai về nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Đồng thời mong muốn người dân, các cơ quan hữu quan, các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp, chia sẻ để cơ quan thuế kịp thời giải quyết triệt để những tồn tại, hướng tới môi trường làm việc minh bạch, hiện đại đáp ứng đòi hỏi của kỷ nguyên mới.

Thông tin chung về bức tranh kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thu được kết quả khả quan, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công nghiệp tăng trưởng khá, thương mại dịch vụ tiếp tục chuyển biết khá; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; văn hóa xã hội có những tiến bộ đáng kể, an sinh được đảm bảo; tập trung khắc phục hạn chế, thúc đẩy tăng trưởng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu kinh tế còn thấp so với kế hoạch, nhất là xuất khẩu mới đạt 69,2% và vốn đầu tư toàn xã hội đạt 64,8%. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao hơn số gia nhập và tái gia nhập 416 doanh nghiệp. Tình trạng thiếu giáo viên, chậm đóng bảo hiểm xã hội và tai nạn lao động vẫn diễn ra…